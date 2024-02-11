CHP Borçka Belediye Başkan Adayı Ercan Orhan\'ın Seçim Afişleri Tahrip Edildi

Yerel

UĞUR İSTANBULLU

Artvin CHP Borçka Belediye Başkan Adayı Ercan Orhan'ın seçim afişleri ve billboardları tahrip edildi. Orhan, "Afişlerimizi astık ancak hastane bölgesinde asmış olduğumuz afişleri yırttıkları gibi oradaki billboard kırmışlar. Bunlar hoş şeyler değil ve bunu partizanlık olarak değerlendirmiyorum... Borçka insanı bu anlamda demokrasiye, Atatürk ilke ve inkılaplarına inanan, çağdaş yaşamı seven, yarışları bir savaş gibi değil demokratik bir unsur olarak gören yapısı vardır" dedi.

Artvin'in Borçka ilçesi hastane bölgesinde, CHP Borçka Belediye Başkan Adayı Ercan Orhan'ın seçim afişleri ve billboardları tahrip edildi. Orhan, olayla ilgili şunları söyledi:

"Biz kendi çalışmalarımızı yapıyoruz, rutin olarak ev gezilerimiz, esnaf gezilerimiz yoğun bir şekilde devam ediyor. Bunun yanı sıra afişlerimizi astık ancak hastane bölgesinde asmış olduğumuz afişleri yırttıkları gibi oradaki billboard kırmışlar. Bunlar hoş şeyler değil ve bunu partizanlık olarak değerlendirmiyorum. Cahil bir vatandaşın veya bir çocuğun yaptığını düşünüyorum. Yani artık kimin yaptığını bilmiyorum ama aklı başında olan bir insanın yapacağını düşünmüyorum. Borçka insanı bu anlamda demokrasiye, Atatürk ilke ve inkılaplarına inanan, çağdaş yaşamı seven, yarışları bir savaş gibi değil demokratik bir unsur olarak gören yapısı vardır. Bu anlamda yapılan bilbord kırmalar ya da afişlerin yırtılması gibi bu Borçka'ya yakışan tavır değildir. Bunu da bir Borçkalının yaptığını zannetmiyorum ama hoş bir şey değil. Enazından güzel bir görüntü değil Borçka'mız adına ve buna da hepimizin dikkat etmesi gerektiğini düşünüyorum."