CHP'de Görevden Alma Protestosu - Son Dakika
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CHP'de Görevden Alma Protestosu

23.07.2026 00:41
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Bilecik İl Başkanı Ali Özdemir, partililerle birlikte yeni ofisine yürüyerek protesto etti.

Haber: Gökay Şimşek

(BİLECİK) CHP Genel Merkezi tarafından görevden alınan Bilecik İl Başkanı Ali Özdemir, önceki dönem il başkanları, Merkez İlçe Başkanı, ilçe başkanları ve çok sayıda partiliyle birlikte CHP İl Başkanlığı binasından yeni çalışma ofisine yürürü.

Mutlak butlan kararının ardından CHP Genel Merkezi tarafından görevden alınan Ali Özdemir, partililerle birlikte CHP İl Başkanlığı binası önünde bir araya geldi. Buradan ayrılan grup, sloganlar eşliğinde İsmetpaşa Mahallesi Ali Rıza Özkay Caddesi üzerinde bulunan Özgen Apartmanı'nın 1. katındaki yeni ofise kadar yürüdü.

Yürüyüş boyunca sık sık, "Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz", "Örgüt burada dimdik ayakta" sloganları attı. Partililer daha sonra yeni binanın içini gezdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel CHP'de Görevden Alma Protestosu - Son Dakika

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