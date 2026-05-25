CHP'de Tahliye Gerilimi ve Tepkiler
CHP'de Tahliye Gerilimi ve Tepkiler

25.05.2026 10:05
CHP Genel Merkezi'ndeki tahliye kararı sonrası Trabzon'da örgütlerden protesto ve destek açıklamaları.

Haber: Esra Nur PERVAN

(TRABZON) - CHP Genel Merkezi'nin mutlak butlan kararı sonrası tahliyesi ile başlayan gerilim farklı kentlerde CHP örgütlerinin protestosuna neden oldu. CHP Trabzon Örgütlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Erdal Demir, tahliye anında yaşanılanlara tepki göstererek Özgür Özel'in yanında olduklarını vurguladı.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin "mutlak butlan" kararı ve CHP Genel Merkezi'ndeki tahliye geriliminin ardından Trabzon CHP örgütünden tepki geldi. CHP Trabzon Örgütlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Erdal Demir, il binasında yaptığı açıklamada, "demokrasiye, hukuk devletine ve millet iradesine yönelik gelişmelere" karşı bir araya geldiklerini vurguladı.

Genel Başkan Özgür Özel'in 47 yıl sonra CHP'yi birinci parti yaptığını söyleyen Demir, elde edilen başarının alın teri ile kazanıldığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Şimdi milletin umudunu büyüten bu yürüyüşü durdurmak isteyenler; mutlak butlan kararlarıyla, baskıyla, tehditle ve polis müdahaleleriyle Cumhuriyet Halk Partisi'ni dizayn etmeye çalışmaktadır. Baba ocağımız olan Genel Merkezimize biber gazıyla, plastik mermilerle girilmeye çalışılması; bu partinin tarihine sürülmüş kara bir lekedir. Kendi partilisine gaz sıktıran, örgütün iradesini bastırmaya çalışan bu anlayış ne Cumhuriyet Halk Partisi'ni tanımaktadır ne de Kuvayımilliye ruhunu bilmemektedir. Ama herkes şunu çok iyi bilsin: CHP korkutularak teslim alınacak bir parti değildir. CHP sarayların değil, halkın partisidir ve bu partinin gerçek sahibi örgüttür."

"NE GERİ ADIM ATACAĞIZ NE KORKACAĞIZ NE DE TESLİM OLACAĞIZ"

Trabzon'dan sesleniyoruz, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in yanındayız. Örgütümüzün yanındayız. Halkın iradesinin yanındayız. Bu mücadele kişisel bir makam mücadelesi değildir. Bu mücadele; demokrasi mücadelesidir. Bu mücadele; Atatürk'ün emanetine sahip çıkma mücadelesidir. Bu mücadele; halkın iktidar yürüyüşünü engellemek isteyenlere karşı verilen onurlu bir direniştir. Baba ocağımıza gazla, tehditle ve baskıyla girmeye çalışanlar elbet bir gün hukuk önünde de tarih önünde de hesap verecektir. Çünkü Cumhuriyet Halk Partililer susmaz, geri çekilmez, boyun eğmez. Bizler; Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden yürümeye, Cumhuriyet değerlerine sahip çıkmaya, demokrasiye ve halkın iradesine sonuna kadar sahip olmaya devam edeceğiz. Ne geri adım atacağız, ne korkacağız, ne de teslim olacağız. Yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi, yaşasın halkın iradesi, yaşasın örgütlü mücadelemiz."

Kaynak: ANKA

