CHP'den İddianameye Sert Tepki: 'Tamamen Siyasi Saiklerle Hazırlandı'

Haber: Esra Nur PERVAN

(TRABZON) - CHP Ortahisar İlçe Başkanı Haluk Batmaz, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 407 kişi hakkındaki iddianamenin "tamamen siyasi saiklerle hazırlandığını" ifade etti.

CHP Ortahisar İlçe Başkanlığı üyeleri, CHP'li belediye başkanlarına yönelik soruşturmalara tepki amacıyla ilçe binasında "nöbet" tuttu.

Nöbete CHP Ortahisar İlçe Başkanı Haluk Batmaz ve CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Oğulcan Çavuşoğlu'nun da arasında bulunduğu partililer katıldı.

"Bu iddianamenin karşısındayız"

İlçe Başkanı Batmaz, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne operasyonun 237'nci gününde ortaya çıkan iddianamenin içinin boş olduğunu gördüklerini" ifade ederek, şunları söyledi:

"Tamamen siyasi saiklerle yazılmış bir iddianamedir. Bu iddianameyi kabul etmiyoruz. İddianamenin gerekçesi Cumhurbaşkanı adayımız, 15 milyon insanın ön seçimde oy vermiş olduğu Ekrem İmamoğlu'nun önünü kesmektir. Bu operasyona dayanak oluşturarak yüz yılı aşkın bir süreden beri ülkemizde var olan, demokrasimizin beşiği Cumhuriyet Halk Partimize karşı bir kapatma davası da açılmak isteniyor. Buradan sesleniyoruz, ne gücünüz bizi kapatmaya yeter biz İmamoğlu'nu ve yol arkadaşlarımızı cezaevinden çıkartana dek, Cumhurbaşkanı yapana dek ne bu ışıklar sönecek ne 237 günden beri Maraş Caddesi'ndeki standımızı hiç kimsenin kapatmaya gücü yetmeyecek."

Batmaz, iddianamede "hatırladığım kadarıyla" ifadesinin 774 kez, "bilmiyorum" ifadesinin 691 kez, "mişler-muşlar" ifadesinin 546 kez yer aldığını anlatarak, "Bunun gibi yüzlerce ne ifade ettiği belli olmayan iftiracıların ifadeleriyle bir iddianame yazılmıştır. Bu iddianamenin karşısındayız. Bu iddianameyi kabul etmiyoruz. Arkadaşlarımız cezaevinden çıkana kadar buradayız. Nöbetteyiz. Bu uygulamayı 12 Eylül faşist rejimi dahi yapıp partimizi kapattı ama biz yine bu partiyi açtık. Bunu hiç kimse engelleyemez. Partimizin kimsenin de kapatmaya gücü yetmez."