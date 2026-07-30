CHP Elazığ'da İstifa Dalgası - Son Dakika
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CHP Elazığ'da İstifa Dalgası

CHP Elazığ\'da İstifa Dalgası
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CHP Elazığ'da 8 ilçe başkanı ve 1 meclis üyesi istifa etti, Yeni Parti'ye katılacaklarını açıkladı.

(ELAZIĞ)-CHP Elazığ teşkilatında istifa dalgası büyüyor. Geçtiğimiz hafta İl Başkan Yardımcısı ile Gençlik Kolları'nın istifasının ardından, 8 ilçe başkanı ve 1 İl Genel Meclis Üyesi de düzenledikleri ortak basın açıklamasıyla CHP'den ayrıldıklarını duyurdu.

CHP Elazığ İl Başkanlığı önünde bir araya gelen 8 ilçe başkanı ile 1 İl Genel Meclis Üyesi, düzenledikleri ortak basın açıklamasıyla partilerinden istifa ettiklerini açıkladı. Ortak metni Sivrice İlçe Başkanı Erim Öztürk okurken, istifa eden isimler siyasi mücadelelerini CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in liderliğinde kurulan Yeni Parti çatısı altında sürdüreceklerini duyurdu.

Ortak açıklamayı okuyan Erim Öztürk, son dönemde parti içerisinde yaşanan gelişmeler nedeniyle bu kararı aldıklarını belirterek, CHP'nin tarihine ve Cumhuriyet'in temel değerlerine bağlı olduklarını vurguladı. Öztürk, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"CHP'nin köklü tarihine, Atatürk ilke ve devrimlerine, laik ve demokratik Cumhuriyetimizin temel değerlerine yürekten bağlı ilçe başkanları olarak, partimizin son dönemlerde yaşadığı hukuksuzluklara sessiz kalmayarak büyük bir üzüntüyle CHP'den istifa etme kararı aldık."

Öztürk, "Bundan sonraki siyasi mücadelemizi seçilmiş Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in liderliğinde Yeni Parti çatısı altında sürdüreceğiz." dedi.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Elazığ, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel CHP Elazığ'da İstifa Dalgası - Son Dakika

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