CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Edirne'deki Hayvan Hakları Nöbetine Katıldı

Yerel

(EDİRNE) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Edirne'de yaşam hakları savunucularının 17 gündür devam eden "Yaşam İçin Adalet" nöbetine katılarak imza kampanyasına destek verdi. Özçağdaş, "İktidarın anlamadığı şey sokak hayvanlarına reva görülen muamele bugün onlaradır yarın diğer tüm canlılaradır. Sırayla önce köpeklerden başlar sonra diğer hayvanalara gider sonra insanlara gelir" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, yaşam hakları savunucularının 17 gündür Edirne'de Saraçlar caddesinde devam eden Hayvanları Koruma Kanunu'nda yapılan değişikliğe karşı düzenlenen oturma eylemine katıldı. imza kampanyasına da destek veren Özçağdaş, sokak hayvanlarının yaşam haklarına dikkati çekerek yasanın geri çekilmesi için hükümete seslendi. Eyleme CHP Edirne İl Başkanı Harika Taybıllı ve Merkez İlçe Başkanı Yücel Balkanlı da destek verdi.

"Ölümü değil yaşamı seçtikleri için teşekkür ediyorum"

Özçağdaş, şunları kaydetti:

"İktidar partisinin yaratmış olduğu iklim, iktidar partisinin süreci terörize etmesi nedeniyle çeşitli kentlerimizde hiç hoş olmayan, içimizi acıtan, bizi üzüntüye boğan olaylar yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde Edirne'de de yaşandı. 15 köpeğimizi kaybettik. Bunu yapanlar sonuç itibariyle canlılara bunu reva görenler bütün canlılar için tehlikedir. Adalet ve Kalkınma Partililerinin anlamadığı şey mevcut iktidarın anlamadığı şey sokak hayvanlarına reva görülen muamele bugün onlaradır yarın diğer tüm canlılaradır. Sırayla önce köpeklerden başlar sonra diğer hayvanalara gider sonra insanlara gelir. Yararı olmadığı düşünülen canlıları yok etmeye kalkarsanız bunun sonunu kimse alamaz. Biz bu yasanın, sokak hayvanlarını imha eden hiçbir kuralını uygulamayacağız ve Anayasa Mahkemesi'ni de ümit ediyorum ki çok yakında alacağı kararla canlılardan yana bir tavır alacağız. Ben buradaki arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Buradaki arkadaşlarıma ölümü değil yaşamı seçtikleri için başka canlılara ses oldukları için teşekkür ediyorum."