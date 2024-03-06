CHP Genel Başkanı Özel: "İktidardaki gücü mutlaka yerelle dengelemek zorundayız"
"Ben hesabı yaptım. 1.4 trilyon değil, yarısı, 700 milyar verildiğinde bu iş çözülecek ama 'vallahi yok' diyor"
AFYONKARAHİSAR - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, yaklaşan yerel seçimlere değinerek, "Bugün iktidardaki gücü mutlaka dengelemek, genel iktidarı yerelle dengelemek zorundayız. Bunu yapmadığımız takdirde kimsenin bizim sesimizi duyacağı yok. Ondan sonra uzun süre seçim de yok, dönüp size bakacak kimse de yok" dedi.
Özel, partisinin Afyonkarahisar'daki seçim koordinasyon merkezi açılışına katıldı. Kent merkezinde gerçekleştirilen açılış töreninde konuşan Özel, CHP Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal'a destek istedi. Seçim otobüsünün üzerinde konuşan Özel, Afyonkarahisar'ın Kurtuluş Savaşı'ndaki önemine vurgu yaptı. Özel, kent için CHP'nin gösterdiği adayların birbirinden çalışkan olduğunu ve Afyon'la birlikte Türkiye'de bir şeylerin değiştiğine inandıklarını göstermek için geldiklerini dile getirdi. Özel, "Aday gösterdiğimiz Burcu Köksal 44 yaşında, Atatürk kızı olan ve benim grup başkanvekilimdir. Burcu'nun seçilmesini ben çok istiyorum. Afyonkarahisar'daki rakipleri ondan çok çekiniyor. Ama TBMM'de rakipleri onu destekliyor, çünkü Burcu Meclis kürsüsüne çıkınca onlara Meclisi dar ediyor. Sürekli yüksek çıkan anketlere göre bir aksilik olmazsa 1 Nisan günü Afyonkarahisar'ın belediye başkanı Burcu Köksal'dır. Sizlerin de seferberlik ilan edilmiş gibi çalışması lazım. Burcu Köksal'ı herkese tanıtıp, oyları teker teker toplayıp, ikna etmeniz gerekiyor" dedi.
"Sonrası için Mehmet Şimşek'in dilinin altındaki baklayı duydunuz"
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in sözleri üzerinden iktidara yüklenen Özer, şunları söyledi:
"Değişimin heyecanı yaşanıyor. Afyon'da 75 yıl sonra belediyeyi almanın heyecanını yaşıyoruz. Heyecan önemli ama sıkıntı büyük. Ciddi bir ekonomik sıkıntı ve krizin içindeyiz. 31 Mart'a kadar hükümet bekliyor. Ama sonrası için Mehmet Şimşek'in dilinin altındaki baklayı duydunuz. Diyor ki 'sıkı para politikası uygulayıp, kemerleri sıkacağız ve acı reçeteyi içireceğiz. 1 Nisan oldu da eğer AK Parti yine Afyon Belediyesini aldıysa 2 Nisan günü ne emekliyi duyarlar, ne işçiyi, ne esnafı ne de işsizi, ne öğrenciyi duyarlar. Kimseyi duymazlar. 1 Nisan olduysa ertesi gün yapacak bir şey yok. 1 Nisan'dan bir gün önce 31 Mart'ta seçim var, mühür var, yetki var. Sen gereğini yaparsan, eğer bu sefer AK Parti'ye 'yeter artık' derseniz, sarı kart gösterip, kırmızı ışık yakar ve bıçak kemiğe dayandı derseniz, ondan sonra herkes hesabını ona göre yapacaktır."
"Bu sene emekli maaşı 10 bin TL ama 11 kilo sucuk alıyor"
Emeklilere de seslendiği konuşmasında geçmişten örnekler veren Özel, en düşük emekli maaşı ile Afyonkarahisar'da 11 kilo sucuk alındığını dile getirdi. Özel, "Bugün iktidardaki gücü mutlaka dengelemek, genel iktidarı yerel dengelemek zorundayız. Bunu yapmadığımız takdirde kimsenin bizim sesimizi duyacağı yok. Ondan sonra uzun süre seçim de yok, dönüp size bakacak kimse de yok. Bakın en büyük sıkıntıyı emekliler çekiyor. 10 bin TL alan emekliler neredeyse yüzde 70'i en düşük emekli maaşı ile geçinmeye çalışıyor. Ben Türkiye'nin dört bir yanında nasıl bir sorun olduğunu söylüyorum ve oradaki örneklerle anlatıyorum. Cepteki en büyük banknot 200 TL. 200 TL ilk çıktığında 131 dolar alıyordu. Şimdi ise aynı 200 TL, 6 dolar alıyor. 131 dolardan 6 dolara düşmüş paramızın değeri. Afyon'un en meşhur ürünü sucuğu. Geçen sene kilosu 395 TL, bu sene 875 TL. En düşük emekli maaşı geçen yıl 7 bin 500 TL idi ve 19 kilo sucuk alıyordu. Bu sene 10 bin TL ama 11 kilo sucuk alıyor. Ramazan mübarek gün geliyor, hükümet emeklinin iftar ve sahur sofrasından 8 kilo sucuğu çalmış. Yazıklar olsun bu hükümete. Emekliler, Tayyip Bey geldiğinde 3 Kasım 2022'de en düşük emekli maaşı bir buçuk asgari ücretti. Bu parayla 8 çeyrek altın alıyordu. Bugün en düşük emekli maaşı 10 bin TL ile 2,5 çeyrek altın alıyor" diye konuştu.
"Ben hesabı yaptım, 1.4 triyon değil, yarısı 700 milyar verildiğinde bu iş çözülecek"
Emekliler için önerilerini anlatan ve emeklilerin talebinin 700 milyar TL'lik kaynakla çözüleceğini iddia eden Özel şunları söyledi:
"Ben Tayyip Bey'e diyorum ki emekli kart çıkaralım. Emekliye verilmeyen 17 bin TL ile 10 bin TL'nin farkını her emeklinin maaşına 7 bin TL olarak yatıralım. Ayrıca elektrik, su ve doğalgazı emeklilere yüzde 25 ile 40 arasında indirimli verelim. O diyor ki '7 bin TL'yi bile veremeyiz, 1.4 trilyon para gerekiyor. Bizde böyle bir para yok' diyor. Tayyip Bey Türkiye Cumhuriyeti'nin hazinesinde 1.4 trilyon yoksa vay bizim halimize, sen kasayı boşalttıysan ben bilmem. Ben hesabı yaptım 1.4 triyon değil, yarısı 700 milyar verildiğinde bu iş çözülecek ama 'vallahi yok' diyor."
Maden faciasındaki şirketle ilgili iddia
Erzincan'ın İliç ilçesinde yaşanan maden faciasındaki şirketin geçtiğimiz yıl 222 milyon TL'lik vergi borcunun affedildiğini söyleyen Özel, "Emekliye yok ya İliç'de madende dağ kaydı, 9 işçiyi götürdü. O maden şirketinin 222 milyon TL'lik vergi borcunu affetmiş. Türkiye'de geçen sene 692 milyon zenginlerin vergisini Plan ve Bütçe Komisyonuna verdikleri önergeyle AK Parti ve MHP'liler bu vergiden vazgeçiyorlar. Neymiş altın şirketine, 5'li çeteye teşvikmiş. Size bulamadığı parayı 5'li çeteye, yandaşlara, katil maden şirketine buluyor. Bin odalı, uçan, yazlık ve kışlık sarayları bulunuyor. Emekliye 'yok' diyor. O zaman ne yapacağız, sandık gelince de emekliler Tayyip Bey'e yok diyecek" diye konuştu.
Konuşmasının ardından Özel, Uşak'a gitmek üzere kentten ayrıldı.
Son Dakika › Yerel › CHP Genel Başkanı Özel: 'İktidardaki gücü mutlaka yerelle dengelemek zorundayız' - Son Dakika
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