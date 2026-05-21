CHP Genel Merkezi\'nde Basın Mensuplarına Saldırı

CHP Genel Merkezi önünde bazı vatandaşlar basın mensuplarına tepki göstererek saldırdı ve kısa süreli arbede yaşandı.

CHP Genel Merkezi önünde toplanan kalabalık, TGRT Haber muhabiri Sait Kahraman ile kameraman Burak Taştan'a saldırdı. Yaşanan gerginliğin ardından bazı vatandaşlar diğer basın mensuplarına da tepki göstererek gazetecileri Genel Merkez önünden uzaklaştırmaya çalıştı. Olay sırasında bölgede kısa süreli arbede yaşandı. - ANKARA