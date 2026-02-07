CHP Grup Başkanvekili Günaydın'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: "Getir Sandığı Boyunun Ölçüsünü Verelim"

Haber: Erkan KARACA

(ÇORUM) - CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, memleketin bu kadar birikmiş sorunu varken, sanayici, çiftçi, esnaf herkes birlikte kan ağlıyorken diyor ki 'Adalet ve Kalkınma Partisi'nin üye sayısı 12 milyon oldu CHP'nin üye sayısı 2 milyon.' ya senin derdin partilerin üye sayısını karşılaştırmak olmamalı. Senin derdin memleketin dertlerine derman olmak olmalı. Ama yine de söylüyorum. 12 milyon üyen mi var? 12 milyon üyene güveniyor musun? Getir sandığı boyunun ölçüsünü verelim sana, getir sandığı" dedi.

CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın CHP Çorum İl binasında partililerle bir araya geldi. 6 Şubat depremleri sonrası "konut" tartışmalarına katılan Günaydın, şunları söyledi:

"Erdoğan '1 yıl içerisinde bütün konutları teslim edeceğim' sözü verdi. 650 bin konut yıkılmıştı arkadaşlar, an itibariyle Murat Kurum'un yalancısıyım '450 bin konutun teslim edildi'ğini söylüyor. Oysa o bölgeye gittiğimizde anahtar teslimi yapılmadı, kura çekimi yaptılar ama hala evler teslim edilmedi diyen çok sayıda yurttaşımız var. Demek üzerinde 1 değil, 2 değil 3 yıl geçmiş hala 650 bin konuttan kendilerinin ifadesiyle 450 bini tamamlanabilmiş. Diyorlar ki 'büyük maliyet'. Gerçekten büyük maliyet. Arkadaşlar size rakam veriyorum. 650 bin konutun yapılma maliyeti 2 trilyon 700 küsür milyar TL civarında ve bu parayı kabaca 65 milyar dolar ediyor. Yalnızca kur korumalı mevduata gömdüler bunlar. Yani faiz sebep enflasyon sonuçtur bay ekonomistin ekonomi bilimine aykırı açıklamaları ve uygulamaları ile bütün dünyada kriz yokken Türkiye'de yarattıkları yapay krizi kısmen önleyebilmek için vergi verenin cebinden alıp, zenginin cebine parayı aktardıkları kur korumalı mevduata gömdükleri para 650 bin konutun yapılması için gerekli paraya eşit. Üzülerek ifade ediyorum ki, demek ki bu yanlış uygulamalar ve AKP'nin bu akla aykırı politikaları memlekete en az deprem kadar zarar vermiş bu bir kere saptamalıyız."

"Halktan kopan o kibirli bakışları kendilerini zaten aşağıya doğru çekiyor"

Türkiye Dünya'nın 20. Büyük ekonomisi ve hala öyle arkadaşlar. Ürettiğimiz gayri safi yurt içi hasıla itibarıyla 200'den fazla ülke arasında Dünya'da 20'nciyiz ama buna karşı bu memlekette 30 milyon insan açlık sınırının altında yaşıyor. Demek ki sadece üretmek değil, rahmetli Ecevit'i atıfla o üretileni de hakça paylaşmak lazım. Türkiye'de ki bölüşüm işlerindeki sorunlar 30 milyon insanı açlık sınırının altında koymuş. Açlık sınırı 30 bin TL'ye dayanmış, biz 'en düşük emekli aylığını 20 bin lira yapalım mı yapmayalım mı tartışmaları' ile meclisi meşgul eden bir iktidar ile karşı karşıyayız. Öylesine bir kibirle halktan koptular ki, bir tanesi diyor ki AKP milletvekillerinden 'emekliler uzun yaşıyor ondan dolayı aktoryal denge bozuldu' diyor. Allah akıl fikir versin. Bir insan bu kadar mı halktan kopar. Bir başkası emeklileri 'garibanlar' olarak tanımlıyor garibanlar. Öbürü, 'Gabar'dan petrol çıkartacağız az bekleyin petrol çıktıktan sonra emeklilere maaş vereceğiz' diyor. Bazen bizim özel bir çalışma yapmamıza gerek kalmıyor. Bunların bir kere daha söylüyorum halktan kopan o kibirli bakışları kendilerini zaten aşağıya doğru çekiyor."

"Artık vatandaşın kalbine girme durumunuz yok"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a AK Partili üye sayısı açıklaması üzerinden "erken seçim" çağrısı yapan Günaydın, sözlerini şöyle tamamladı:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, memleketin bu kadar birikmiş sorunu varken, sanayici, çiftçi, esnaf herkes birlikte kan ağlıyorken diyor ki 'Adalet ve Kalkınma Partisi'nin üye sayısı 12 milyon oldu CHP'nin üye sayısı 2 milyon'. ya senin derdin partilerin üye sayısını karşılaştırmak olmamalı! Senin derdin memleketin dertlerine derman olmak olmalı! Ama yine de söylüyorum. 12 milyon üyen mi var? 12 milyon üyene güveniyor musun? Getir sandığı boyunun ölçüsünü verelim sana, getir sandığı! Arkadaşlar senin o üye sayın yerel seçimlerde de vardı değil mi? Yerel seçimlerde üye sayın 11 milyondu neredeyse elinde bir tane büyükşehir kalmadı. Demek ki mesele üye sayısı değil, mesele vatandaşın kalbine girebilme meselesi. Artık vatandaşın kalbine girme durumunuz yok. Çünkü adalet kalmamış memlekette, ekonomi kalmamış, barış kalmamış. Böyle bir zaman dilimi içerisinde siz ne yapmaya çalışıyorsunuz? Cumhuriyet Halk Partisi'nin yüzde 22'den yüzde 35'e çıkmış oyu, daha yukarı doğru çıkacak, artık siz sokakta dolanamadığınız için savcıyla ve hakimle araçsallaştırdığınız yargı üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi kurumsal kimliğine, belediye başkanlarına, milletvekillerine, il başkanlıklarına, örgütlerine saldırmaya gayret ediyorsun."