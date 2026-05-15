Isparta'da Kurban Bayramı Öncesi Besiciden Serzeniş: Maliyetler Kontrol Edilemez Hale Geldi

Haber: Gökdeniz CAN

(ISPARTA) – CHP Isparta İl Başkanı Hasan Karaca, Antalya Milletvekili Aliye Coşar ve beraberindeki parti heyeti, Gelendost'ta esnaf, vatandaş ve üreticilerle bir araya geldi. Ziyaretlerde ekonomik sorunlar, hayat pahalılığı ve üreticinin yaşadığı maliyet baskısı gündeme geldi.

CHP heyetinde İl Başkan Yardımcıları, Isparta Gelendost İlçe Başkanı, Kadın Kolları İl Başkanı, ilçe yöneticileri, İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi üyeleri ile partililer yer aldı. İlçe merkezinde gerçekleştirilen ziyaretlerde esnaf ve vatandaşlar, artan fiyatlar nedeniyle geçim şartlarının her geçen gün ağırlaştığını ifade etti.

Pazar esnafı ve vatandaşlar, yükselen maliyetlerin hem üreticiyi hem de tüketiciyi zor durumda bıraktığını belirtirken, özellikle temel ihtiyaç ürünlerindeki fiyat artışlarının günlük yaşamı olumsuz etkilediğini dile getirdi.

CHP heyeti ayrıca kurban pazarını ziyaret ederek besicilerle görüştü. Besiciler, yem, mazot ve bakım giderlerindeki artış nedeniyle üretim yapmanın giderek zorlaştığını söyledi. Üreticiler, maliyetlerin kontrol edilemez hale geldiğini ve desteklerin yetersiz kaldığını ifade etti.

Ziyaretlerde konuşan İl Başkanı Hasan Karaca, vatandaşın temel gündeminin ekonomi olduğunu belirterek, "Vatandaş artık temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyor. Esnaf ayakta kalma mücadelesi veriyor, üretici ise artan maliyetler altında eziliyor. Halkın tek gündemi geçim derdi olmuştur" dedi.

Antalya Milletvekili Aliye Coşar ise vatandaşların sorunlarını sahada dinlemeye devam edeceklerini belirterek, ekonomik krizin yükünün halkın omuzlarına bırakılmaması gerektiğini söyledi.

CHP heyeti, vatandaşların taleplerini yerinde dinlemeyi ve çözüm önerilerini kamuoyuyla paylaşmayı sürdüreceklerini ifade etti.