CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, AKP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ\'a tepki gösterdi

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CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, AKP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ'ın İzmir Ticaret Odası (İZTO) toplantısında Karşıyaka Stadı ile ilgili yaptığı açıklamalara tepki gösterdi. Aslanoğlu, "Neden açık toplantılarda farklı, kapalılarda farklı konuşuyorsunuz? İzmir'in anlı şanlı kulübü Karşıyaka Spor Kulübü'ne 3. lig takımı diyerek dalga geçemezsiniz" dedi.

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, AKP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ'ın, İZTO toplantısında 'Karşıyaka Stadı'nı yapacak mısınız' sorusuna verdiği yanıtlara sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi.

Aslanoğlu'nun paylaşımı şöyle:

"Sayın AKP Genel Başkan Yardımcısı Dağ, İZTO toplantısında Karşıyaka stadını yapacak mısınız? Sorusuna,

1- 'Büyükşehir bütçesi ile stat yapamam, büyükşehir'in bütçesi buna yetmez' dediniz mi?

2- 'Bunu ancak hükümetin yapması gerekir' dediniz mi '

3- '3.lig takımına stat yapılır mı' Bunu nasıl hükümete anlatacağım bilemiyorum' dediniz mi?

Neden açık toplantılarda farklı, kapalılarda farklı konuşuyorsunuz? İzmir'in anlı şanlı kulübü Karşıyaka Spor Kulübüne 3. lig takımı diyerek dalga geçemezsiniz."