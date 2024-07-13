CHP\'li Etimesgut Belediyesi, 16 Türk Devleti\'nin bayraklarını kaldırdı

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CHP'li Etimesgut Belediyesinin ilk işi, kent meydanında yeniden yapılan meydan çalışması gerekçesiyle alanda bulunan 16 Türk Devleti'nin bayrağını kaldırmak oldu.

Ankara'da CHP'li Etimesgut Belediyesi, yıkılıp yeniden yapımı devam eden meydan çalışması nedeniyle alada yer alan 16 Türk devletinin bayraklarının kaldırdı. Yeni projede de yer almayan bu karar Etimesgut halkı tarafından tepki çekti.

"Bu bayraklar bize gurur veriyor"

İlçe halkından Nuh Semiz, "Meydanın yıkılmasına tepkiliyiz. 16 Türk devletinin bayrakları vardı. Vatandaş banklarda rahatça oturabiliyordu. Meydanda serinleyebiliyordunuz. Havuz vardı. Yıkılan 16 Türk devletinin bayrakları acaba yeniden yapılacak mı? Bayraklarımızın yeniden asılmasını istiyoruz. Bu bayraklar bize gurur veriyor" dedi.

İlçede esnaflık yapan Ercan Pehlivan, "Yeni yapılan projede 16 Türk devletinin bayrağının olmasını istiyoruz. 16 Türk devletinin bayraklarını görmek iyi olur. Eski meydandan memnunduk. Meydanda havuz vardı. Serinliği oluyordu" şeklinde konuştu. - ANKARA