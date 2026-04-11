Chp Kemalpaşa İlçe Başkanı Gümüşkaya: " İl Özel İdaresi'nin Genel Sekreterinin, Bir Siyasi Partinin İlçe Binasında Toplantı Yapması Doğru Değil"

Haber : Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) -

CHP Kemalpaşa İlçe Başkanı Yoldaş Gümüşkaya, Artvin İl Özel İdaresi Genel Sekreteri'nin Kemalpaşa ziyareti kapsamında AK Parti İlçe Başkanlığı'nda muhtarlarla bir araya gelmesine tepki gösterdi. Gümüşkaya, "Devletin bir kurumu olan İl Özel İdaresi'nin Genel Sekreteri'nin, bir siyasi partinin ilçe binasında muhtarlarla toplantı yapması doğru değildir. Bu durum, parti devleti anlayışının ortaya çıkardığı temel sorunlardan biridir" dedi.

CHP Kemalpaşa İlçe Başkanı Yoldaş Gümüşkaya, İlçe Başkanlığı'nda yaptığı açıklamada, Artvin İl Özel İdaresi Genel Sekreteri'nin Kemalpaşa ziyareti kapsamında AK Parti İlçe Başkanlığı'nı ziyaret ederek muhtarlarla bir araya gelmesine tepki gösterdi. Gümüşkaya, şunları söyledi:

"AKP, bu memleketi bir parti devleti haline getirmiştir

"

"Bu, geçmişten bugüne dile getirdiğimiz net bir durumdur. Diyoruz ki; bu memleket parti devleti haline geldi. Devlet ayrı bir yapıdır; kurumları ve işleyişiyle bağımsızdır. Hükümet ise ayrı bir yapıdır. Ancak 23 yılın sonunda AKP, bu memleketi bir parti devleti haline getirmiştir. Kemalpaşa özelinde konuşursak İl Özel İdaresi Genel Sekreteri'nin Kemalpaşa'ya gelmesi, burada tespitlerde bulunması ve muhtarlarımızı bir araya getirmesi elbette önemli ve değerlidir. Köy ve mahalle muhtarlarımızın, genel sekreterin ilçeye geldiğini duyduklarında onunla iletişim kurmak istemeleri de son derece doğaldır. Bu konuda herhangi bir sorun yoktur. Ancak sorun şudur; devletin bir kurumu olan İl Özel İdaresi'nin genel sekreterinin, AKP İlçe Başkanlığı'na giderek muhtarlarla orada toplantı yapması, parti devleti anlayışının ortaya çıkardığı temel sorunlardan biridir. Biz buna karşıyız. Bu doğru bir yaklaşım değildir."

"Genel Sekreter tüm kesimleri ortak platformda buluşturmalı"

Burada mülki amir vardır, farklı siyasi partiler vardır. Şunu özellikle vurgulamak isterim; 'Genel sekreter geldi, bizim ilçe başkanlığımıza uğramadı' gibi bir serzenişte bulunmuyoruz. Ancak genel sekreterin yapması gereken; muhtarları, belediyeyi ve tüm siyasi partileri ortak bir platformda buluşturarak köylerimizin, ilçemizin ve bölgemizin sorunlarını birlikte değerlendirmektir. Ulaştırmadan sınır sorunlarına kadar tüm konular ortak akılla ele alınmalıdır. Açık ve net söylüyorum; yerel seçimlerden bu yana iki yıl geçti. Bu süre zarfında muhtarlarımızla sürekli görüşüyor, dertleşiyoruz. Ancak iki yıldır köylerimize beton hizmeti gelmemiştir. Muhtarlarımıza sorduğumuzda 'başvuruyoruz ama beton yok, bütçe yok' yanıtını alıyoruz. Sarp'tan Osmaniye'ye, Köprücü'ye kadar durum aynıdır. Örneğin, Kemalpaşa'nın en kalabalık köylerinden biri olan Köprücü Köyü'nün yollarının durumu ortadadır. İlçe başkanlığına yapılan ziyaretler yerine bu sorunların yerinde görülmesi daha doğru olurdu. Bu nedenle bu anlayışı doğru bulmuyoruz. Eğer gerçekten memleketi düşünüyorsak, hepimizin ortak bir paydada buluşması gerekir. Ben inanıyorum ki bir gün bu düzen değişecek, parti devleti anlayışı ortadan kalkacaktır. Devlet, kendi kurumlarıyla bu memleketin tüm vatandaşlarına eşit şekilde hizmet edecektir. Bu değişimi sağlayacak olanın da Cumhuriyet Halk Partisi olduğuna inanıyorum."