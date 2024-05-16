CHP Milletvekili: Esnafın kredi faizlerinin artması iflasa yol açar - Son Dakika
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CHP Milletvekili: Esnafın kredi faizlerinin artması iflasa yol açar

CHP Milletvekili: Esnafın kredi faizlerinin artması iflasa yol açar

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, esnafın Kredi ve Kefalet Kooperatifi aracılığıyla kullandığı kredilerin faiz oranlarının arttırılmasının iflas kapısını aralayacağını belirtti. Akay, bu durumun zor günler geçiren esnafı daha da zor duruma sokacağını ve birçok esnafın iflas etmesine yol açabileceğini söyledi.

16.05.2024 13:04
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CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, esnafın Kredi ve Kefalet Kooperatifi aracılığıyla kullandığı kredilerin faiz oranlarının arttırılmasının iflas kapısını aralayacağını belirtti.

Milletvekili Akay, "Esnafın, Kredi ve Kefalet Kooperatifi aracılığıyla kullandığı kredilerin faiz oranlarında fahiş artışa gitmesi zor günler geçiren esnafı daha da zor soktu. Borcunu borçla kapatan, sattığı ürünü ertesi gün aynı fiyattan alamayan, dağ gibi biriken krediler karşısında çaresizce iflasa sürüklenen esnaflara bir darbe de Kefalet Kredi Kooperatiflerinden geldi. Esnaf kefalet kredilerinde yüzde 100'e varan faiz artışı esnafın içinde bulunduğu durumu daha da çıkmaza soktu" dedi.

"2018 yılından bu yana 551 bin 998 esnaf, bu yılın ilk dört ayında ise 30 bin 711 esnaf kepenk kapattı" diyen Akay, "Borç yükü altında ezilen esnafın kredi musluklarını kapatmak, esnafı doğrudan iflasa sürükleyecek bir hamledir. Sattığını yerine koyamayan, borç yükü altında ezilen, aldığı kredilerle dükkanını döndürmeye çalışan esnaf çektiği kredinin faizini nasıl ödeyecek? Yapılan bu faiz hamlesi zor durumda olan esnafı daha da zora sokacak, birçok esnafın iflas etmesine kapı aralayacaktır. İktidarın ve Kooperatif yöneticilerinin bu karardan ivedilikle dönmesi gerekir" ifadelerini kullandı. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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