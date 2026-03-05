CHP Saldırısında Sanığa Tahliye - Son Dakika
Son Dakika

CHP Saldırısında Sanığa Tahliye

05.03.2026 16:56
CHP'nin imza standına yapılan saldırıda sanık Bilal Gökalp, adli kontrolle tahliye edildi.

Esra Nur Pervan

(TRABZON) - CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması ve erken seçim talebiyle Trabzon'da kurulan imza standındaki 2 kişinin 3 Nisan 2025'te bıçaklanmasına ilişkin davada sanık Bilal Gökalp'in adli kontrolle tahliyesine hükmedildi.

Davanın görülmesine Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Sanık Bilal Gökalp, duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile bağlandı.

Gökalp, duruşmadaki beyanında, olayda kastı olmadığını ifade ettiği ve üzüntüsünü dile getirdi.

Müşteki avukatları ise sanığın "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" başta olmak üzere çeşitli suçlardan cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar vererek davayı 18 Haziran 2026'ya erteledi.

Avukat Çağla Özgür, duruşmanın ardından karara ilişkin şunları söyledi:

"Bugün burada sadece CHP Gençlik Kollarımıza yapılan bıçaklı saldırının değil, toplumun demokratik haklarını savunan ifade özgürlüğüne yapılmış bir saldırının duruşması için toplandık. İlk yandan beri dosyanın takipçisiyiz. İlk başta asliye ceza mahkemesinde açılan dosyaya karşı itirazlarımız sonucunda dosya ağır ceza mahkemesine gönderilmiştir. Sanık bir yıldır tutukludur. Bugün tahliye kararı verilmiştir. Biz ilk günden beri dosyanın takipçisi olduğumuz gibi bundan sonra da son aşamaya kadar sanığın en üst sınırdan cezalandırılması için dosyanın takipçisi olmaya devam edeceğiz."

"Vandallıkla siyasetin bastırılmasına asla izin vermeyiz"

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın da bu saldırıyı hiçbir zaman unutmayacaklarını ve vandallıkla siyasetin bastırılmasına asla izin vermeyeceklerini ifade ederek, konuştu:

"Bir yıldır Türkiye'de CHP olarak büyük bir demokrasi mücadelesi veriyoruz. Yine yaklaşık bir yıl önce 81 ilde olduğu gibi Trabzon'da da açılan imza standımızda bir tane vandalın saldırısıyla genç arkadaşlarımız yaralanmıştı. Buna cevabı Trabzon halkı çok iyi verdi. Trabzon'un gençleri çok iyi verdi. Biz bu saldırıyı unutmayız. Bir yıl da geçse, beş yıl da geçse biz bu saldırıyı unutmayız. Biz bir yıldır büyük bir demokrasi mücadelesi veriyoruz. Siyasetin yargı eliyle dizayn edilmesine karşı çıktığımız gibi vandallıkla da siyasetin bastırılmasına asla izin vermeyiz. Siyaset işle, sözle yapılır. En nihayetinde sandık gelir, millet cevabını verir."

Bizim geleneğimiz Kuvayımilliye. Kimse zannetmesin bir adım geri atacağız. O gün de bu saldırı gerçekleşti. O günden bu yana o standımız her gün açık. Bu sadece CHP'nin hakkını savunmak için değil, Türkiye'deki siyaset yapma hakkını savunmak için takip edilen bir dava. Biz istiyoruz ki siyasetimize siyaset, sözümüze söz söylensin. Bizim mücadelemiz bunun içindir. Kimse CHP Gençlik Kolları'nı yıldıracağını düşünmesin. Biz haklı mücadelemizde tam yol ileri diyerek çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hakkımızı, hukukumuzu savunmaya devam ediyoruz. Bir yıldır olduğu gibi demokrasi mücadelemize devam ediyoruz. Gençlerin öncülüğünde Türkiye'de demokrasiyi tekrar tesis edeceğiz."

Kaynak: ANKA

Güvenlik, Olaylar, Yerel

