CHP Yozgat'ta Saha Çalışmalarına Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP Yozgat'ta Saha Çalışmalarına Başladı

15.05.2026 18:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP, 81 ilde vatandaşlarla buluşarak seçim hazırlıklarına başladı. Ekrem İmamoğlu'nun adaylığı vurgulandı.

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in talimatıyla 81 il ve ilçelerde saha çalışmalarına başlayan parti yöneticileri ve milletvekilleri Yozgat'ta vatandaşlarla buluştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in talimatıyla 81 il ve ilçelere ziyaretler gerçekleştiren parti yöneticileri ve milletvekilleri saha çalışmalarına başladı.

CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar bu kapsamda Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Hümeyra Akkuş Sandıkçı, Parti Meclisi Üyesi Erhan Adem ve İstanbul Milletvekili Fethi Açıkel'in Yozgat'a gelerek merkez ve 13 ilçede saha çalışmasına başladığını açıkladı. Yaşar, CHP Yozgat İl Başkanlığında düzenlenen basın açıklamasında, 81 il başkanının imzaladığı ortak bildiri okudu.

"CUMHURBAŞKANI ADAYIMIZ EKREM İMAMOĞLU DA İNŞALLAH YAKIN ZAMANDA ÇIKACAK"

CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Hümeyra Akkuş Sandıkçı de 81 il, 973 ilçede saha çalışmasına başladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Saha çalışmasının amacı biz artık seçime hazırız mesajını vermek, seçime artık hazırız. Biz hücuma geçtik diyebiliriz. Sandık güvenliği konusunda ve saha çalışmaları konusunda kararlılıkla devam ediyoruz. Biz çalınmadık kapı bırakmayacağız. Esnafın, çiftçilerin hepsinin derdini biliyoruz ama bir daha duymak ve çözüm üretmek adına aktif olarak çalışacağız ve temiz siyasetle çalışacağız. Yolumuza bu şekilde devam edip iktidar olacağız. Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu da inşallah yakın zamanda çıkacak. Biz mücadele etmeye, inanmaya, çalışmaya devam edeceğiz. Bununla ilgili de zaten çalışmalarımız var parti programımızda da. Çiftçiyi, üreticiyi desteklemek için elimizden gelen her şeyi yapacağız ama bunun için tabii ki de iktidara geçmek gerekiyor. Farkındayız sorunların, mazotun ne kadar arttığının da farkındayız. Üreticinin sattığı fiyatla bizim yani tüketici olarak aldığımız fiyat bile bir değil. Arada o üreticinin ezildiğinin farkındayız. Benim en azından babam çiftçilik yapıyor oradan biliyorum. Sorunların farkındayız. Çözüm için de özellikle gölge bakanlıklarımız kuruldu. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı aday ofisinde de ayrı bakanlıklarımız kuruldu ve buralarda çalışmalarımız devam ediyor. Gün geçtikçe ekonomi değiştiği için süreç değerlendiriliyor ve desteklemek için her şey yapılacak. Ziraat Bankası ona göre çalışacak. Ziraat Bankası adı üstünde çiftçiyi desteklemesi gereken bir banka ve buna yönelik çalışmalar yapılacak. Bunun için de iktidara gelmeyi bekliyoruz."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Politika, Ekonomi, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel CHP Yozgat'ta Saha Çalışmalarına Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Oğlunun acısına dayanamadı Aynı aileden iki cenaze çıktı Oğlunun acısına dayanamadı! Aynı aileden iki cenaze çıktı
Samsun’da 87 yaşındaki kadın ırmak kenarında ölü bulundu Samsun'da 87 yaşındaki kadın ırmak kenarında ölü bulundu
Aksaray’da minibüs tıra çarptı: 12 yaralı Aksaray'da minibüs tıra çarptı: 12 yaralı
Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2 bin 610 personel alacak Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2 bin 610 personel alacak
Eskişehir’deki yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi Eskişehir'deki yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi
Küçükçekmece’de bir otomobil dur ihtarına uymadı: 1 polis yaralandı Küçükçekmece'de bir otomobil dur ihtarına uymadı: 1 polis yaralandı

23:32
Süper Lig’e dönüş yolunda Jorge Jesus, Fenerbahçe ile görüşüyor
Süper Lig'e dönüş yolunda! Jorge Jesus, Fenerbahçe ile görüşüyor
23:06
Reyting rekortmeni dizi için final kararı: Eşref Rüya ekrana veda ediyor
Reyting rekortmeni dizi için final kararı: Eşref Rüya ekrana veda ediyor
22:53
Bodrum’u deviren Çorum FK, Esenler Erokspor’un finaldeki rakibi oldu
Bodrum'u deviren Çorum FK, Esenler Erokspor'un finaldeki rakibi oldu
22:43
Belçikalı büyükelçi oynadı, Fransa’dan “Erik dalı” daveti geldi
Belçikalı büyükelçi oynadı, Fransa’dan “Erik dalı” daveti geldi
22:19
31 yıllık sırrı DNA testi çözdü Ünlü iş insanının dünyasını başına yıkan gerçek
31 yıllık sırrı DNA testi çözdü! Ünlü iş insanının dünyasını başına yıkan gerçek
21:22
İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı
İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2026 23:40:53. #7.12#
SON DAKİKA: CHP Yozgat'ta Saha Çalışmalarına Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.