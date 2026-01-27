CHP Zonguldak İl Başkanı Dural: Atatürkçü Seçmenin Yarısı CHP'ye Oy Vermiyor. Bizim Hedefimiz Net; O Seçmeni Yeniden CHP'de Buluşturmak

(ZONGULDAK) - CHP Zonguldak İl Başkanı Devrim Dural, kendisini Atatürkçü olarak tanımlayan seçmenin yarısının CHP'ye oy vermediğine dikkat çekerek, "Atatürkçü seçmenin yarısı CHP'ye oy vermiyor. Bizim hedefimiz net; o seçmeni yeniden CHP'de buluşturmak. Bizim oyunu almamız gereken seçmen o Atatürkçü seçmendir" dedi.

Dural, CHP'nin gücünü köylerde, mahallelerde, sokaklarda ve meydanlarda halkla birebir temas kurduğunda artırdığını vurgulayarak, Zonguldak'ta güçlü bir örgüt yapısına sahip olduklarını ifade etti. Zonguldak'ta sekiz ilçenin altısında belediyenin CHP'de olduğunu hatırlatan Dural, bu gücün partiyi iktidara taşıyacak temel dinamiklerden biri olduğunu dile getirdi.

Zonguldak'tan halen üç milletvekili çıkardıklarını anımsatan Dural, bu sayıyı artırmayı hedeflediklerini belirterek, "Hedefimizi dört milletvekili olarak koyduk ancak en az üç milletvekilini kesin olarak almak istiyoruz. Günün sonunda ise iktidar olmak istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Partinin yol haritasının net olduğunu ifade eden Dural, bireysel sosyal medya paylaşımlarına dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Parti politikalarının Genel Başkan, Parti Meclisi, MYK ve örgütlerin ortak aklıyla belirlendiğini belirten Dural, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ortaya koyduğu vizyonun tüm parti örgütlerince sahiplenilmesi gerektiğini kaydetti.

Zaman zaman sosyal medyada parti içi tartışmaların ve olumsuz yorumların yaşandığına dikkat çeken Dural, bu durumun partiye zarar verdiğini ifade etti. Dural, "Lütfen birbirimizi sevelim, birbirimizi incitmeyelim. Sosyal medya üzerinden birbirimize yorumlarla yüklenmeyelim. Baba evimizin kapısı herkese açık. İlçe, belde ve il örgütlerimizde tüm görüşleri dinlemeye hazırız" şeklinde konuştu.

Dural, kısa süre önce CHP Genel Merkez yöneticilerinden birinin paylaştığı veriye işaret ederek, Türkiye'de kendisini Atatürkçü olarak tanımlayan her iki kişiden birinin CHP'ye oy vermediğini aktardı.

Bu durumu eleştirmek yerine bir sorumluluk olarak gördüklerini belirteren Dural, "Hem Atatürkçü olup hem de CHP'ye oy vermeyen bir seçmen kitlesi var. Biz bu seçmeni eleştirmiyoruz. Tam tersine, bizim oyunu almamız gereken seçmen o Atatürkçü seçmendir. Onun oyunu almak zorundayız" ifadelerini kullandı.

Atatürk ilke ve devrimlerine daha sıkı sarılmak gerektiğini vurgulayan Dural, CHP'nin yolunun Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çizdiği yol olduğunu belirterek, bu çizgiden asla taviz vermeyeceklerini dile getirdi.

Konuşmasının sonunda Mustafa Kemal Atatürk'ün 1908 yılında söylediği bir sözü hatırlatan Dural, mücadelenin zorluklarla dolu olacağını ancak inanç ve kararlılıkla başarıya ulaşılacağını söyledi. Dural, "Biz güzel günler vaat etmiyoruz, mücadele, savaş ve zafer vaat ediyoruz. Zafer inananlarındır, zafer Cumhuriyet Halk Partisi'nindir" dedi.