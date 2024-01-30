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Çiçekdağı ilçesinde içme suyu vanası açıldı - Son Dakika
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Çiçekdağı ilçesinde içme suyu vanası açıldı

Çiçekdağı Belediyesi, içme suyu çalışmalarında son aşamaya geldi. Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu, evlere ulaştırılmak üzere içme suyu vanasını açtı.

Çiçekdağı ilçesinde içme suyu vanası açıldı
30.01.2024 - 12:35,  Güncelleme: 12:37
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Çiçekdağı ilçesinde konutlarda kullanılacak içme suyu vanası açıldı.

Çiçekdağı Belediyesi, içme suyu çalışmalarında son aşamaya geldi. Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu, evlere ulaştırılmak üzere içme suyu vanasını açtı. Çiçekdağı Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu yaptığı açıklamada; "Halkımızla birlikte özlemle beklediğimiz tatlı içme suyumuzu, 160 kilometre hat olarak aktardığımız borularımızdan çeşmelerimize akıtmış olacağız. Bugün sevinçliyiz, gururluyuz, mutluyuz. Çiçekdağı'mızın yıllarca sorunu olan tatlı, içilebilir suyumuzun evlerimize ulaşması için vanamızı açmış bulunuyoruz" dedi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA
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