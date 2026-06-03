Çiftçiler Alım Fiyatlarından Memnun Değil - Son Dakika
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Çiftçiler Alım Fiyatlarından Memnun Değil

03.06.2026 16:51
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Ziraat Odası Başkanı, 2026 hububat alım fiyatlarının çiftçilerin beklentilerini karşılamadığını söyledi.

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN

(MALATYA)- Arguvan Ziraat Odası Başkanı Turan Aslantürk, Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından açıklanan 2026 yılı hububat alım fiyatlarının çiftçilerin beklentilerini karşılamaktan uzak olduğunu belirterek, "Üreticilerimiz, açıklanan fiyatların günümüz ekonomik şartları ve gerçek üretim maliyetleri dikkate alınarak yeniden değerlendirilmesini beklemektedir" dedi.

Arguvan Ziraat Odası Başkanı Turan Aslantürk, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) 2026 yılı hububat alım fiyatlarına ilişkin yazılı açıklama y aptı. Aslantürk, şunları kaydetti:

"ÜRETİCİLERİMİZ ARASINDA CİDDİ HAYAL KIRIKLIĞI YARATMIŞTIR"

"Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından açıklanan 2026 yılı hububat alım fiyatları, üreticilerimiz arasında ciddi hayal kırıklığı yaratmıştır. Ekmeklik ve makarnalık buğday için ton başına 16 bin 500 TL, arpa için ise 12 bin 750 TL olarak açıklanan alım fiyatlarının açıklanmasının ardından üreticilerimizden yoğun şekilde gelen görüş ve talepler doğrultusunda, çiftçilerimizin beklentilerini karşılamaktan uzak olduğunu üzülerek ifade etmek istiyoruz."

Son yıllarda tarımsal üretimde kullanılan mazot, gübre, tohum, zirai ilaç, sulama, işçilik ve ekipman maliyetlerinde yaşanan yüksek artışlar, üretim maliyetlerini ciddi seviyelere ulaştırmıştır. Çiftçilerimiz tüm zorluklara rağmen üretmeye devam etmiş, ülkemizin gıda arz güvenliğine katkı sağlamayı sürdürmüştür. Ancak açıklanan hububat alım fiyatları, üreticimizin artan maliyetleri karşısında yeterli gelir elde etmesine imkan vermemektedir."

"ÇİFTÇİNİN ÜRETİMDEN UZAKLAŞMASI TOPLUMUN TAMAMINI ETKİLER"

Tarımın stratejik bir sektör olduğuna dikkat çeken Aslantürk, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

"Çiftçinin üretimden uzaklaşması yalnızca üreticiyi değil, toplumun tamamını etkileyecek sonuçlar doğuracaktır. Üretimin sürdürülebilirliği için çiftçinin emeğinin ve alın terinin karşılığını alması şarttır. Aksi halde önümüzdeki yıllarda ekim alanlarında daralma yaşanması, üretim miktarlarının düşmesi ve gıda fiyatlarında daha büyük artışların ortaya çıkması kaçınılmaz olacaktır."

Üreticilerimiz, açıklanan fiyatların günümüz ekonomik şartları ve gerçek üretim maliyetleri dikkate alınarak yeniden değerlendirilmesini beklemektedir. Ayrıca destekleme ödemelerinin artırılması ve üreticinin gelirini koruyacak ilave tedbirlerin hayata geçirilmesi büyük önem taşımaktadır. Ziraat Odası olarak, çiftçilerimizin haklı taleplerinin takipçisi olmaya devam edeceğimizi, üreticilerimizin sorunlarını ilgili kurum ve kuruluşlara ileterek çözüm noktasında gerekli girişimlerde bulunacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz."

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Yaşam, Yerel, Son Dakika

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