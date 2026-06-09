Haber: Osman BEKAR
(AYDIN) – Aydın'ın Bozdoğan ilçesine bağlı Alamut Mahallesi'nde buğday üreticileri ve hayvancılıkla uğraşan çiftçiler, artan girdi maliyetleri karşısında üretimin sürdürülemez hale geldiğini belirtti. Çiftçiler, buğdayın kilogram maliyetinin 25 lirayı bulduğunu, ancak TMO'nun açıkladığı alım fiyatının 16,5 lira olduğunu ifade ederek, "Bu şartlarda üretici ayakta kalamaz" dedi.
Aydın'ın Bozdoğan ilçesine bağlı Alamut Mahallesi'nde buğday hasadı yapan üreticiler, artan maliyetler ve düşük alım fiyatları nedeniyle zor günler geçirdiklerini söyledi. Tarım ve hayvancılıkla uğraşan çiftçiler, gübre, mazot, tohum ve yem fiyatlarının sürekli yükseldiğini, buna karşın ürünlerinin maliyetinin altında fiyatlarla alıcı bulduğunu belirterek yetkililere çağrıda bulundu.
Hayvancılık ve tarımla uğraşan Mehmet Öztürk, bu yıl üretimden zarar ettiklerini belirterek, "Buğdayın maliyeti yaklaşık 25 lirayı buldu. Şimdi ise ürünümüzü 15-16 liraya satmaya çalışıyoruz. Ektiğimizin karşılığını alamıyoruz. Çiftçi çok kötü durumda. Dededen babadan kalan mesleği sürdürüyoruz ama artık dayanacak gücümüz kalmadı" dedi.
Toprak Mahsulleri Ofisi'ne (TMO) ürün teslim etmek için randevu almakta da büyük sıkıntı yaşadıklarını anlatan Öztürk, günlerdir gece yarısı ve sabah erken saatlerde sisteme girmesine rağmen randevu bulmakta zorlandığını söyledi. Aldıkları randevuların haftalar sonrasına verildiğini belirten Öztürk, "Buğdayı kamyon üzerinde bekletiyoruz. İndirsek ayrı masraf, yüklesek ayrı masraf. Çiftçi eziyet çekiyor" diye konuştu.
Süt üreticilerinin de benzer sorunlarla karşı karşıya olduğunu vurgulayan Öztürk, süt fiyatlarının maliyetleri karşılamadığını ifade ederek, "Sütü 25-26 lira bandında satıyoruz ama yem fiyatları çok yüksek. Bu şartlarda hayvancılık yapmak da her geçen gün zorlaşıyor" dedi.
Son Dakika › Yerel › Çiftçiler Girdi Maliyetlerinden Şikayetçi - Son Dakika
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