Çiftçilerin Mazot ve Gübre Talepleri Dikkate Alınmalı - Son Dakika
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Çiftçilerin Mazot ve Gübre Talepleri Dikkate Alınmalı

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CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Arifegazi Köyü'nde yaşayan çiftçilerin sorunlarını dinledi. Köydeki çiftçiler, mazot ve gübre fiyatlarının yüksekliği nedeniyle zor durumda olduklarını belirtti. Ayrıca, traktörlerin hız kilometre göstergeleri olmadığı için trafik cezalarıyla da karşılaştıklarını ifade ettiler. Çiftçiler, mazot ve gübrenin bedava verilmesi talebinde bulundu ve hükümetin bu konuda adım atması gerektiğini söyledi.

11.07.2024 10:34
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ERKAN KARACA

(ÇORUM) - CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız'a yaşadıkları sorunları anlatan Arifegazi Köyü'nden İbrahim Çakal, "Mazotu pahalı, gübresi pahalı. Günlük diyor '45 bin varil petrol çıkıyor' diyor. de ki 'çiftçiye mazot bedava, gübre bedava' de eksinler. Onları diyemezler vallahi diyemezler" dedi.

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Arifegazi Köyü'nde yaşayan vatandaşları ziyaret etti.

Köyde çifçilik yapan Rafet isimli vatandaş, "Bizim sıkıntımız var trafikle ilgili. Yola EDS kameraları koymuşlar. Biz traktörle yukarıdan gelenler her gelmede bin 500 lira, 2 bin 500 lira, 5 bin lira para cezası veriyoruz. Benim kanıtlarım var. Ben 7 - 8 bin lira trafik cezası ödedim. Diyor ki 'traktörle 20 ile gelecek.' 21 olduğunda 22 olduğunda yazıyor bin 500 lira ceza. Traktörlerin aynı zamanda hız kilometre göstergeleri yok yani buna bir çözüm bulun" dedi.

"Gübreyi bedava ver herkes eksin"

Arifegazili Köyü'nden İbrahim Çakal, şunları anlattı:

"Arifegazili Köyündenim. Buradakilerde Arifegazili. Ben yalan yanlış söylemem. Neyse onu söylerim. Geçen sene ekin ektim. 40 liralık ekin sattım. O 40 lira eridi gitti. Bitti tükendi. Bomboş gittik köye şimdi geldik ekin ektik, biçtik. Bilmiyorum bir polis 52,5 bin lira aylık alıyor. Versin tamam helal olsun. Bende diyorum ki bu sene 52,5 liralık ekin satacak mıyım onu düşünüyorum. 6,95 sattım tırtık kale. Mazotu pahalı, gübresi pahalı. Günlük diyor '45 bin varil petrol çıkıyor' diyor. de ki 'çiftçiye mazot bedava, gübre bedava' de, eksinler arkadaş, onları diyemezler vallahi diyemezler. Ben de AK Partiliyim bak doğruya doğru AK Partiyi başımda gezdiriyordum ikinci partiye düşmesin mi şimdi. ya diyorum ki bu Erdoğan'ın danışmanı çok. Bir de köylüden al da, köylünün halinden köylü bilir. Profesör köylünün halinden anlar mı? Beni çağır ben senden aylık da almayım bir şey de almayım diyorum. Danışmanlığını yapayım diyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Çiftçilerin Mazot ve Gübre Talepleri Dikkate Alınmalı - Son Dakika

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