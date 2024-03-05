Çiftlikköy Belediye Meclisi'nin Son Oturumu Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Çiftlikköy Belediye Meclisi'nin Son Oturumu Gerçekleştirildi

Çiftlikköy Belediye Meclisi\'nin Son Oturumu Gerçekleştirildi

Çiftlikköy Belediye Meclisi'nin 2019-2024 dönemi son oturumu Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar'ın başkanlığında yapıldı. Başkan Silpagar, meclis üyelerine teşekkürlerini dile getirerek anı şilti ve kalem hediye etti.

05.03.2024 11:27  Güncelleme: 11:33
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2019-2024 dönemi Çiftlikköy Belediye Meclisi'nin son oturumu Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar'ın başkanlığında yapıldı.

5 yıllık görev sürelerini doldurmaları dolayısıyla Başkan Silpagar, meclis üyelerine anı şilti ve kalem hediye ederek, teşekkürlerini dile getirdi. Başkan Silpagar, mecliste yaptığı son konuşmada, "Güzel geçti beş yıl geçti fakat bu beş yıl içerisinde en zorlandığımız aylar korona aylarıydı. O korona aylarında Allah razı olsun yine toplandık, Çiftlikköy'de bir karara vardık. Meclisimizden çıkan kararlar genelde oybirliğiyle çıktı. Bazen oy çokluğuyla çıktı, işte bizden kabul eden olmadı, sizden kabul eden olmadı, onlar da fikirleri öyle olduğu için. Yani demokratik bir dönem geçirdik. 5 yıl birlikte çalıştığımız değerli meclis üyelerimize belediye başkanı olarak kendi adıma ve Çiftlikköy halkı adına teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Çiftlikköy'ün bir adım daha öteye gitmesi için çalıştık. Bu arada benim personelim sağ olsunlar ellerinden gelen her türlü gayreti gösterdiler çalıştılar. Sizlerin huzurunda bütün müdürlerime, çalışanlarıma, teşekkürlerimi sunuyorum. Bu son meclisimiz, onlara da Allaha ısmarladık diyorum. Bu belediyecilik süresinde ben iki şeye çok dikkat ettim. Aziz Milletimiz ve devletimiz. Her zaman yaşadığım sürece yanında olmaya yemin etmişiz, doğuştan yemin etmişiz. Dolayısıyla Allah Aziz Milletimize, Aziz Devletimize zeval vermesin ve müreffeh seviyeye gelsin ve gelecektir, ona da inancımız tam. Allah birlik beraberliğimizi de bozmasın" dedi.

AK Parti Grup Başkanı Ayşe Ertuna ise Başkan Silpagar ve meclis üyeleriyle 5 yıl boyunca birlikte çalışmaktan dolayı mutluluk duyduğunu ifade etti. - YALOVA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çiftlikköy Belediye Meclisi'nin Son Oturumu Gerçekleştirildi - Son Dakika

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