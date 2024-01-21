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Zigana Dağında çığ faciasında hayatını kaybedenler anıldı - Son Dakika
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Zigana Dağında çığ faciasında hayatını kaybedenler anıldı

Gümüşhane'nin Torul ilçesi sınırlarındaki Zigana Dağında 15 yıl önce yaşanan çığ faciasında hayatını kaybeden 10 doğa tutkunu düzenlenen törenle anıldı. Zigana dağında düzenlenen anma etkinliğine dağcılar ve olaydan yaralı kurtulan sporcular katıldı. TEDAK Başkanı Ural Ayar, yaşanan felaketi hatırlatarak hayatını kaybedenleri rahmetle andıklarını belirtti. Çığ felaketinde hayatını kaybeden dağcılar için 10 hafta sürecek doğa yürüyüşü düzenlendi.

Zigana Dağında çığ faciasında hayatını kaybedenler anıldı
21.01.2024 - 12:29,  Güncelleme: 12:33
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Gümüşhane'nin Torul ilçesi sınırlarındaki Zigana Dağında 15 yıl önce yaşanan çığ faciasında hayatını kaybeden 10 doğa tutkunu düzenlenen törenle anıldı.

Türkiye'deki dağcılık camiasını yasa boğan olayın ardından her yıl hayatını kaybedenler için düzenlenen anma programları kapsamında bu yıl da Zigana dağında yürüyüş ve anma etkinliği düzenlendi.

Trabzon Tenis Dağcılık Kayak İhtisas Kulübü (TEDAK) ve Gümüşhane Dağcılık, Doğa Sporları ve Gençlik Derneği (GÜDAK) tarafından gerçekleştirilen organizasyona dağcılar ve olaydan yaralı kurtulan sporcular katıldı.

Zigana Dağı geçidinden Gümüşhane Valiliği tarafından yaptırılan Çığ Şehitleri Anıtına kadar yürüyen sporcular anıt önüne geldikten sonra saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nın okudu.

Etkinlikte konuşan TEDAK Başkanı Ural Ayar, "2009 yılında 25 Ocak'ta kulübümüzün yaptığı faaliyette yaşadığımız kazada bu felaketi yaşadık. 10 arkadaşımızı maalesef kaybettik. Bu acıyı bifiil yaşamış birisi olarak acımız sonsuz, kelimeler bizim için yetersiz. Biz bir aileydik, aile bireylerimizi kaybettik. Arkadaşlarımız bir ana, baba, dede, kardeş, abla, abi, eş, bir çocuk, her biri kulübümüzün bir parçasıydı" dedi.

Çığ felaketinde hayatını kaybeden dağcılar için onların adı ve anısına 10 hafta sürecek doğa yürüyüşü düzenlediklerini kaydeden Ayar, hepsini rahmet ve özlemle andıklarını belirterek, "Mekanları cennet olsun. O acı olayda bizlerin yardımına koşan herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Program GÜDAK Başkanı Mustafa Akbulut'un tüm şehitler için Kur'an-ı Kerim okuyup dua yaptırması ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.

Olay:

Gümüşhane'nin Torul ilçesi sınırlarındaki Zigana Dağı'nda 25 Ocak 2009 tarihinde meydana gelen çığ olayında doğa yürüyüşüne çıkan Trabzon Tenis Dağcılık Kayak İhtisas Kulübü (TEDAK) üyesi 17 kişi çığ altında kalmış, olayda Hüsniye Sarıbıyık, Hasan Ali İsaoğlu, Burçak Sevim, Hüseyin Karaosmanoğlu, Erhan Terzi, Dr. Dursun İnan, Özlem Timurcuoğlu, Gülhanım Piyale, Yasemin Aktaş ve Dr. Davut Akdeniz hayatını kaybetmişti. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Zigana Dağında çığ faciasında hayatını kaybedenler anıldı - Son Dakika


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