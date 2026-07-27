ÇİGDER'den Azmi Ertan'a Ceza Tepkisi - Son Dakika
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ÇİGDER'den Azmi Ertan'a Ceza Tepkisi

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ÇİGDER, Gazeteci Azmi Ertan'a verilen hapis cezasını basın özgürlüğüne müdahale olarak değerlendirdi.

Çukurova İnternet Gazetecileri Derneği (ÇİGDER), Yönetim Kurulu Başkanı Gazeteci Azmi Ertan hakkında 2019 yılında yaptığı bir haber nedeniyle verilen 1 yıl 8 ay hapis cezasının istinaf mahkemesince kesinleştirilmesine tepki gösterdi. Dernek yönetimi, kararın basın özgürlüğüne yönelik ağır bir müdahale olduğunu belirterek hukuki sürecin takipçisi olacaklarını açıkladı.

ÇİGDER Yönetim Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, Gazeteci Azmi Ertan'ın 2019 yılında Adana Haber Net internet haber portalında ve sosyal medya hesaplarında yayımladığı bir haber nedeniyle yargılandığı ifade edildi. Açıklamada, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 10. Ceza Dairesi'nin yerel mahkemenin "tehdit" ve "hakaret" suçlamalarına ilişkin verdiği cezaları bozduğu, ancak haberde adı geçen kişilerin isimlerinin paylaşılmasını "Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme" suçu kapsamında değerlendirerek 1 yıl 8 ay hapis cezasını kesinleştirdiği belirtildi.

Kararın yalnızca Dernek Başkanı Azmi Ertan'ı değil, tüm internet gazetecilerini ve basın özgürlüğünü ilgilendirdiği ifade edilen açıklamada, haberin kamu yararı gözetilerek ve toplumun haber alma hakkı kapsamında yayımlandığı vurgulandı.

Açıklamada, Türk Ceza Kanunu'nun 136. maddesinin kötü niyetli kişisel veri ifşalarını önlemek amacıyla düzenlendiği, bu maddenin kamuoyunu ilgilendiren haberlerin yayımlanmasını engelleyecek şekilde uygulanmasının kabul edilemeyeceği kaydedildi.

ÇİGDER Yönetim Kurulu açıklamasında, Anayasa'nın 28. maddesiyle güvence altına alınan basın özgürlüğü ilkeleri doğrultusunda Gazeteci Azmi Ertan'ın yanında olduklarını belirterek, kararın düzeltilmesi ve infazın durdurulmasına yönelik hukuki süreci kurumsal olarak takip edeceklerini bildirdi.

Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel ÇİGDER'den Azmi Ertan'a Ceza Tepkisi - Son Dakika

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