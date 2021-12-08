Çiğli Belediyesi UNESCO Medya ve Bilgi Okuryazarlığı Birliğine katıldı - Son Dakika

Çiğli Belediyesi, kişilerin medya ve enformasyona ulaşımı konusunda uluslararası iş birliğini amaçlayan UNESCO MIL Alliance (Medya ve Bilgi Okuryazarlığı Küresel Birliğine) üye oldu.

UNESCO tarafından 26-28 Haziran 2013 tarihinde Nijerya'nın başkenti Abuja'da gerçekleştirilen, Medya ve Bilgi Okuryazarlığı Ortaklıkları için küresel forum sırasında oluşturulan Medya ve Bilgi Okuryazarlığı Küresel Birliği, öncelikli olarak çocuklar ve gençler başta olmak üzere vatandaşları; medya, bilgi, BİT ve 21. yüzyıl için gerekli olan okuryazarlığın diğer yönleriyle ilgili yeterliliği kazandırmayı hedefliyor. Çiğli Belediyesi de, kişilerin medya ve enformasyona ulaşımı konusunda uluslararası iş birliğini amaçlayan UNESCO MIL Alliance (Medya ve Bilgi Okuryazarlığı Küresel Birliğine) üye oldu.

İlk yerel yönetim Çiğli oldu

Çiğli Belediyesinin; Kuzey Amerika, Latin Amerika, Afrika, Asya-Pasifik ve Arap Yarımadasında temsilciliği olan ve 122 ayrı ülkeden bine yakın üyesi bulunan birliğe Türkiye'den üye olan ilk yerel yönetim oldu.

Başkan Gümrükçü: "İnsanların bilgiye erişimi kolaylaşacak"

İnsanlığın bilgiye erişimini ve ifade özgürlüğünü güçlendirmeyi amaçlayan UNESCO MIL Alliance Küresel Birliğine dahil olmaktan ötürü mutlu olduklarını ifade eden Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, "Tüm dünya insanlarının 21. yüzyıl imkanlarından eşit bir şekilde yararlanarak bilgiye ulaşmasını sağlamak adına önemli bir iş birliği gerçekleştirdik. Özellikle geri kalmış ülkelerin; medya, kütüphane, internet ve diğer bilgi sağlayıcıların geliştirilmesi adına birlikte çalışacağız. Kadınlar, çocuklar, gençler ve engellilerin eğitim ve öğretimden geri kalmaması adına projeler geliştireceğiz. Bu çalışmaların yanı sıra; sanayi, tarım, çiftçilik, yaban hayatı koruma, ormancılık ve doğal kaynakların korunması noktasında sürdürülebilir politikalar üreteceğiz. Çiğli Belediyesi olarak, belirlediğimiz bazı üye kurumlarla proje bazlı iş birliği gerçekleştireceğiz. Her yıl 24-31 Ekim tarihlerinde dünyanın birçok ülkesinde kutlanan Küresel MIL Haftası etkinliklerine önümüzdeki yıldan itibaren ülkemizde öncülük edeceğiz. Diğer yerel yönetimlerimizin de bu birliğe katılarak, insanlık ve dünya yararına gerçekleştirilen çalışmalara destek olmasını temenni ediyorum" dedi. - İZMİR