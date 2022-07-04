Çıldır Belediyesi futbol turnuvası şampiyonu Eşmepınar - Son Dakika
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Çıldır Belediyesi futbol turnuvası şampiyonu Eşmepınar

04.07.2022 10:18
Çıldır Belediyesi futbol turnuvası şampiyonu Eşmepınar

Çıldır Belediyesi tarafından düzenlenen Köylerarası Futbol Turnuvası final müsabakasıyla sona erdi.

Çıldır Belediyesi tarafından düzenlenen Köylerarası Futbol Turnuvası final müsabakasıyla sona erdi.

10 takımın katılımıyla düzenlenen Çıldır Belediyesi Köyler arası futbol turnuvası çekişmeli maçlara sahne oldu. Üç hafta süren futbol turnuvası centilmence ve seyir zevki yüksek karşılaşmalarla izleyicilere büyük heyecan ve keyif yaşattı. Müsabakalar sonunda sonunda gruplarını il ikide tamamlayan dört takım yarı final mücadelesinde karşı karşı karşıya geldiler. Yarı final karşılaşmaları sonucundan rakiplerini saf dışı bırakan Eşmepınarspor ve Aşıkşenlikspor finalde karşı karşıya geldi.

Dolu tribünler önünde oynanan karşılaşma son derece çekişmeli ve centilmence geçti. 1-0 geriye düşmesine rağmen rakibini üst üste bulduğu gollerle 2-1 mağlup eden Eşmepınarspor şampiyon oldu. Turnuvada Aşık Şenlikspor ikinci olurken, Kayabeyi köyü turnuvayı üçüncü olarak tamamladı.

Dereceye giren takımlara kupaları Çıldır Kaymakamı Fatih Bayram, Çıldır Belediye Başkanı K.Yakup Azizoğlu ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Adnan Korkut tarafından verildi.

Çıldır Belediyesi Köyler Arası Futbol turnuvasında şampiyon olan Eşmepınarspor kupa töreni sonrası şampiyonluğunu büyük bir coşku ile kutladı. - ARDAHAN

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çıldır Belediyesi futbol turnuvası şampiyonu Eşmepınar - Son Dakika

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