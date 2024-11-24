Çıldır\'da Öğretmenler Günü kutlaması

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Ardahan'ın Çıldır ilçesinde 22 Kasım 2024 tarihinde Çelenk koyma töreni ile başlayan Öğretmenler Günü etkinlikleri ilçe Kaymakamı Efe Kılıç'ın Şehit öğretmen Sezgin Yolcu'nun mezarını ve ailesini ziyareti ile son buldu.

Çıldır Kültür Merkezi Konferans salonunda bugün yapılan programda saygı duruşu ve İstiklal marşı okunmasının ardından günün anlam ve öneminin anlatıldığı konuşma ve emekli öğretmenin konuşmasının ardından göreve başlayan öğretmenlerin yemin töreni yapıldı. Daha sonrasında İlçe öğrencilerinin hazırlamış oldukları gösteriler ve sinevizyon gösterisi sonrası program son buldu.

Programa Kaymakam Efe Kılıç, Tabur Komutanı Yarbay Murat Avar, Belediye Başkan V. Ekrem Yücal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Gürbüz Yıldız, ilçe protokolü, Kurum amirleri, Öğretmenler ve öğrenciler katıldı. - ARDAHAN