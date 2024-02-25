Çıldır\'ın Kurtuluşu Coşkuyla Kutlandı

Çıldır'ın Kurtuluşunun 103. yıl dönümü ilçede büyük coşku ile kutlandı.
Çıldır ilçe merkezde bulunan Atatürk büstüne çelenklerin konulması ve saygı duruşu ile başlayan kutlama programı Çıldır Hükümet Konağı önünde devam etti.
Kutlama programına Çıldır İlçe Kaymakamı M. Enes İpek, Çıldır Garnizon Komutanı Rıdvan Kök, Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu, Kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve Çıldır halkı katıldı.
Programda açılış konuşmasını Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu yaptı. Azizoğlu Çıldır'ın düşman işgalinden kurtuluşunu anlattığı konuşmasında bölge halkının Aşık Şenlik öncülüğünde vermiş olduğu meşakatli mücadeleden bahsetti. Çıldır'ın son yılda büyük değişim gösterdiğinden de bahseden Başkan Azizoğlu, 2024 yılında doğalgaza kavuşulacağının ve Çıldırlı akademisyen Esfender Korkmaz sponsorluğunda Çıldır Öğretmen evinin temellerinin atılacağının müjdesini verdi. Konuşmasının sonunda programa katılan herkese teşekkür eden başkan Azizoğlu, encümen kararı ile Çıldır Kaymakamı M. Enes İpek'e fahri hemşehrilik beratını taktim etti.
Kaymakam İpek'ten Teşekkür
Çıldır Belediyesi encümen kararı ile fahri hemşehrilik beratını Çıldır Belediye Başkanı K. Yakup Azizoğlu'nun elinden alan Kaymakam M. Enes İpek son derece mutlu olduğunu belirtti. Kaymakam İpek konuşmasına şöyle devam etti:
Yaklaşık bir buçuk yıldır Çıldır kaymakamı olarak görev yapmaktayım. Belki bu yıl, belki önümüzdeki yıl görev süremi doldurup aranızdan ayrılacağım. Bu bir buçuk yıllık görev süremde Çıldır'da çok güzel anılar biriktirdim. Buradan ayrılırken sizin bir hemşehriniz olarak buradan ayrılacağım. Hepinize çok teşekkür ediyor, bayramınızı kutluyorum "dedi.
Çıldır Kaymakamı M. Enes İpek'in konuşmasının ardından kutlama programı, Çıldır Çok Programlı Lisesi öğrencilerinin halk oyunları gösterisi, günün anlam ve önemini belirten şiirlerin okunması, Çıldırlı aşıklar Mehmet Oktay ve Mahmut Yılmaz'ın aşıklık söyleşileri, ÇPL öğretmeni Bora Karasu'nun hazırladığı türkülerin okunması ve Kars'tan gelen Kafkas Halk oyunları ekibinin gösterisi ile devam etti.
Program vatandaşlar tarafından hazırlanan atlı gösteri ve Çıldır Belediyesi tarafından son on yılda Belediyeye hibe yoluyla kazandırılan araçların geçişi ile sona erdi. - ARDAHAN
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