Çıldır Kaymakamı M. Enes İpek Kadınları Ziyaret Etti - Son Dakika
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Çıldır Kaymakamı M. Enes İpek Kadınları Ziyaret Etti

Çıldır Kaymakamı M. Enes İpek Kadınları Ziyaret Etti

Çıldır Kaymakamı M. Enes İpek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan kadınları ziyaret ederek günlerini kutladı. Kaymakam İpek, kadın personele karanfil dağıtarak Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı ve tüm kadınları rahmetle yad etti.

09.03.2024 11:55
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Çıldır Kaymakamı M. Enes İpek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan kadınları ziyaret ederek günlerini kutladı.

Kaymakam İpek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle; Çıldır Hükümet Konağındaki Kamu Kurum ve Kuruluşlarımızda görev yapan kadın personele karanfil dağıtarak Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Kaymakam İpek 8 Mart Dünya Kadınları günü nedeniyle yapmış olduğu açıklamasında "yürekleri sevgi dolu, fedakarlıkları, emekleri, ve mücadeleleriyle insanlığın umudunu yeşerten, başta milletimizin özgür ve aydınlık geleceği için canlarını feda eden tüm kadınlarımızı rahmetle yad ediyor, şehit ve gazi anneleri ile eşleri başta olmak üzere, bütün kadınlarımızın, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü tebrik ediyorum" dedi. - ARDAHAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çıldır Kaymakamı M. Enes İpek Kadınları Ziyaret Etti - Son Dakika

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