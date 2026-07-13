Çılgın Mısırcı, Özel Öğrencilere Mısır İkram Etti - Son Dakika
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Çılgın Mısırcı, Özel Öğrencilere Mısır İkram Etti

Çılgın Mısırcı, Özel Öğrencilere Mısır İkram Etti
13.07.2026 17:50
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Yasin Yassıçayır, 81 ildeki özel çocuklara ulaşma hedefiyle Çankırı'da mısır ikram etti.

'Çılgın Mısırcı' olarak bilinen Yasin Yassıçayır, tezgahından elde ettiği gelirlerle 13. durağı Çankırı'da özel öğrencilere mısır ikram etti.

Karabük'te yaklaşık 10 yıldır mısır satışı yapan Yasin Yassıçayır, çeşitli etkinliklerle özel eğitimli çocukların gönüllerini kazanmaya devam ediyor. 81 ildeki özel çocuklarla bir araya gelme projesinin 13'üncüsünü Çankırı'da gerçekleştiren Yassıçayır, kendi imkanlarıyla geldiği özel eğitim okulunda çocuklara mısır ikramında bulundu.

"13'üncü ilimiz Çankırı'dayız"

Hedefinin 81 ildeki çocuklara ulaşmak olduğunu ifade eden Yassıçayır, "Her ilden bir okula gidip özel çocuklarımızı mutlu ediyorum. Şu ana kadar 12 ile gittim. Bugün 13'üncü ilimiz Çankırı'da program yaptık. Özel çocuklarımızı mutlu etmeye geldik. Onların yüzünde bir tebessüm oluşturduysak ne mutlu bize. 14'üncü ilimiz Düzce'de yapacağız programımızı. Bana destek olan yardımseverlere teşekkür ederim. Özel çocuklarımızı hem kendi tezgahımdan kazandığım gelirle hem yardımseverlerin desteğiyle ticaret taksisi kiralayıp özel çocuklarımızı mutlu etmeye gidiyorum. Hem çocuklarımız mutlu oluyor, hem aileler mutlu oluyor. Program bittikten sonra bizlere çok teşekkür ediyorlar, 'çok güzel proje yapıyorsun' diye dua ediyorlar bize. En büyük hayalim zaten 81 ilde yapmak. Şu ana kadar 13 ilde yaptım, 14'üncü ilimi Düzce'de yapacağım. İnşallah Allah nasip ederse 81 ilde yapacağım" dedi. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çılgın Mısırcı, Özel Öğrencilere Mısır İkram Etti - Son Dakika

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