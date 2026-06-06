Kaymakam ve Başkandan esnaf ziyareti

DÜZCE (İHA) – Çilimli Kaymakamı Furkan Alpay ile Belediye Başkanı Yılmaz Yıldız, Ulucami Mahallesi'nde faaliyet gösteren iş yerlerini ziyaret ederek esnafla bir araya geldi.

Kaymakam Furkan Alpay ve Belediye Başkanı Yılmaz Yıldız, Ulucami Mahallesi'nde faaliyet gösteren esnafı ziyaret etti. Ziyaretlerde iş yeri sahipleri ve çalışanlarla bir süre sohbet eden Alpay ve Yıldız, esnafın talep ve görüşlerini dinledi. İlçe ekonomisinde önemli rol üstlenen esnafa hayırlı işler ve bereketli kazançlar dileyen heyet, işletmelere çalışmalarında başarılar temennisinde bulundu. - DÜZCE