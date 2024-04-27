Çilimli Kaymakamı Furkan Alpay, Gazi İbrahim Çolak\'a şükran belgesi verdi

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DÜZCE (İHA) – Çilimli Kaymakamı Furkan Alpay ilçede ikamet eden İbrahim Çolak'a şükran belgesi verdi.

Çilimli Kaymakamlığı ilçe genelinde bulunan gazilere şükran belgesi vermeye başladı. Bu çerçevede kaymakam Furkan Alpay, gazileri tek tek ziyaret etmeye başladı. İlk ziyaret Topçular Mahallesi'nde ikamet eden Gazi İbrahim Çolak ve ailesi ziyaret edilerek şükran belgesi takdim edildi. - DÜZCE