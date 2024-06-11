Cilvegözü Sınır Kapısı'nda çekilen fotoğrafta yer alan Suriyeliler ülkelerine kesin dönüş yaptı - Son Dakika
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Cilvegözü Sınır Kapısı'nda çekilen fotoğrafta yer alan Suriyeliler ülkelerine kesin dönüş yaptı

Hatay Valiliği tarafından yapılan açıklamayla, Cilvegözü Sınır Kapısı'nda çekilen fotoğrafta yer alan Suriyelilerin 'Güvenli Onurlu Gönüllü Geri Dönüş' kapsamında ülkelerine kesin dönüş yaptıkları açıklandı. Sosyal medyada 'bayram ziyareti için' gittikleri iddia edilen paylaşıma açıklık getirildi.

11.06.2024 00:35
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Hatay'da bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı'nda çekilen fotoğrafta yer alan Suriyelilerin "Güvenli Onurlu Gönüllü Geri Dönüş" kapsamında ülkelerine kesin dönüş yaptıkları öğrenildi. Hatay Valiliği tarafından yapılan açıklamayla; sosyal medyada 'bayram ziyareti için' ülkelerine gittikleri iddia edilen paylaşıma açıklık getirildi.

Reyhanlı ilçesinde bulunan ve Suriye'ye açılan sınır kapısı olan Cilvegözü'nde çekilen fotoğrafla yabancı uyruklu şahısların bayram ziyareti için ülkelerine gittikleri iddia edilmişti. Kısa sürede sosyal medyada hızla yayılan fotoğraf tepkilere neden oldu. Konuyla ilgili inceleme başlatan Hatay Valiliği, algıya neden olan duruma açıklık getirdi.

Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamada; "Bazı sosyal medya hesaplarında 'bayramlaşmaya giden yabancıların dönüş garantili olarak çıkış yaptıkları' iddiasında bulunulmuştur. Paylaşımlarda bulunan fotoğraf Cilvegözü Kara Hudut Kapısı'ndan 'Güvenli Onurlu Gönüllü Geri Dönüş' kapsamında çıkış yapmak için bekleyen Suriye uyruklu yabancılara aittir. Bahse konu sınır kapısından 10.06.2024 tarihinde 49 yabancı gönüllü geri dönüş işlemi yaparak çıkış yapmış olup, halihazırda 45 yabancı ise gönüllü geri dönüş işlemlerinin tamamlanması için sıra beklemekte iken bahsi geçen görüntü çekilmiştir. Görüntülerin bayram tatili izni ile ilgisi bulunmamaktadır. Basına ve kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Cilvegözü Sınır Kapısı'nda çekilen fotoğrafta yer alan Suriyeliler ülkelerine kesin dönüş yaptı - Son Dakika

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