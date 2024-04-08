Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak Çiçekleri LÖSEV'e Bağışladı

Yerel

Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, yerel seçimlerin ardından kendisine hediye edilen çiçekleri Seferihisar LÖSEV Doğal Ürünler Çiftliği'ne bağışladı. Bağışlanan çiçeklerden elde edilecek gelir, Lösemili Çocuklar Vakfı'na (LÖSEV) aktarılacak.

Çine Belediye Başkanlığı'na yeniden seçilen Mehmet Kıvrak, örnek bir davranışa imza attı. Başkan Kıvrak, hayırlı olsun ziyaretleri kapsamında kendisine hediye edilen çiçekleri lösemili çocuklar yararına bağışladı.

Kendisini kutlayan tüm Çine halkına teşekkür eden Kıvrak, şunları söyledi:

"Halkımızın teveccühüyle 31 Mart yerel seçimlerini büyük farkla kazandık ve görevimize devam ediyoruz. Ziyaretimize gelen, arayan soran, tebrik mesajları ve çiçek gönderen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hediyeleriniz bizler için çok değerliydi. Bu değerli hediyelerinizin daha da anlam kazanması için Seferihisar LÖSEV Doğal Ürünler Çiftliği'ne bağışta bulunmaya karar verdik. Hediye çiçekleriniz satılarak geliri LÖSEV'e bağışlanacak. Değerli hediyelerinizle çocuklarımıza umut olduğunuz için ayrıca teşekkür ediyorum."