Çine\'de Ramazan Öncesi Sabah Namazı Buluşması

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün talimatları kapsamında Ramazan ayı öncesi son Sabah Namazı Buluşması, Çine ilçesinde yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Çine İlçe Müftülüğü tarafından organize edilen program, Karakollar Mahallesi'ndeki Mevlana Camii'nde yapıldı. Sabah namazı öncesinde cami imam hatibi Sinan Bakırcı tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti okunurken, program sabah namazının ardından ilçe vaizi Kamil Kabap'ın vaaz ve duasıyla devam etti. Ramazan ayına manevi hazırlık amacıyla gerçekleştirilen program, yapılan ikramlarla sona erdi. Çine İlçe Müftülüğü yetkilileri, Ramazan ayının birlik, beraberlik ve paylaşma ruhunu güçlendirmesi temennisinde bulundu. - AYDIN