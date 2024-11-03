Çinli Zurnacı Tekirdağ'da Gündem Oldu - Son Dakika
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Yerel

Çinli Zurnacı Tekirdağ'da Gündem Oldu

Çinli Zurnacı Tekirdağ\'da Gündem Oldu

Çinli makine mühendisi Tao Jıanwaı, Tekirdağ'da zurna çalarak sosyal medyada dikkat çekti.

03.11.2024 09:35
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Tekirdağ'da sürücülerin, yol kenarındaki boş arazide zurna çalan Çinli bir şahsı görüntülemesiyle bu ilginç anlar sosyal medyada gündem olurken, Çinlinin burada zurna çalma sebebi ortaya çıktı.

Tekirdağ'da sürücüler, yol kenarındaki boş bir arazide zurna çalan Çinli bir şahısla karşılaşıp bu anları görüntüledi. Bu sıra dışı olay kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, Çinli Zurnacı Tao Jıanwaı'nin neden boş bir alanda zurna çaldığı da ortaya çıktı.

En büyük hobisi zurna çalmak

Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde zaman zaman boş arazide zurna çalarken görüntülendikten sonra gündem olan Çinli Zurnacı Tao Jıanwaı yaptığı açıklamada, zurna çalmanın en büyük hobisi olduğunu ve şehirden uzakta kimseyi rahatsız etmeden bu sanatını icra etmeye çalıştığını belirtti.

"Fabrikada makine mühendisi olarak çalışıyorum"

Kapaklı ilçesinde bulunma sebebini de açıklayan Çinli Zurnacı Tao Jıanwaı, "Kapaklı ilçesinde bulunan bir fabrikada makine mühendisi olarak çalışıyorum. Kapaklı'da bir adreste ikamet ediyorum. Zurna çalmayı çok seviyorum, müzik benim hobim. İnsanları rahatsız etmeden şehirden uzak yerlerde bu hobimi gerçekleştiriyorum" dedi.

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran Çinli zurnacı, farklı kültürlerin buluşmasına dair ilginç bir örnek olarak yorumlandı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çinli Zurnacı Tekirdağ'da Gündem Oldu - Son Dakika

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