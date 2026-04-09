Çivrilli berberden dayanışma örneği
Çivrilli berberden dayanışma örneği

09.04.2026 15:47
Çivril'de berberlik yapan Nejdet Çakmakçı, artan hayat pahalılığına dikkat çekmek ve vatandaşlara destek olmak amacıyla öğrenci, emekli, asgari ücretli ve kiracılar için indirimli tarife uygulamasına geçti. İşletmede ayrıca ihtiyaç sahipleri için "askıda tıraş" hizmeti başlatıldı.

Çivril'de faaliyet gösteren berber Nejdet Çakmakçı, ekonomik zorluklara karşı dikkat çeken bir uygulamayı hayata geçirdi. Sektörde tıraş ücretlerinin yükseldiği dönemde Çakmakçı, öğrenci, emekli, asgari ücretli ve kiracılar için tıraş ücretini 150 TL olarak belirledi.

İşletmede ayrıca "askıda tıraş" uygulaması da başlatıldı. Bu kapsamda hayırseverler tarafından karşılanan ücretlerle ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz tıraş hizmeti sunuluyor. Günlük belirli sayıda kişinin bu uygulamadan faydalanabildiği belirtildi.

Uygulamanın amacının dayanışma kültürünü güçlendirmek olduğunu ifade eden Çakmakçı, ekonomik şartların her kesimi zorladığını belirterek, "Herkes geçim mücadelesi veriyor. Bu süreçte birbirimize destek olmamız gerekiyor. Hem farkındalık oluşturmak hem de imkanı kısıtlı olan vatandaşlara katkı sağlamak istedik" dedi.

Daha önce şehit aileleri ve gazilere yönelik ücretsiz tıraş uygulaması başlattığını da hatırlatan Çakmakçı, vatandaşların alım gücündeki düşüşe dikkat çekerek, özellikle emekli ve dar gelirli kesimin tıraş sıklığını azalttığını ifade etti.

Çakmakçı, geleneksel dayanışma anlayışını yaşatmayı hedeflediklerini belirterek, "Askıda tıraş uygulamasıyla hem yardımlaşmayı artırmak hem de ihtiyaç sahiplerine destek olmak istiyoruz" diye konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Asgari Ücret, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

