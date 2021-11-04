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Çobanlar Kadın Kültür Evi'nde, kadınlar siparişlere yetişemiyor - Son Dakika

Çobanlar Kadın Kültür Evi'nde, kadınlar siparişlere yetişemiyor

04.11.2021 13:28
Çobanlar Kadın Kültür Evi'nde, kadınlar siparişlere yetişemiyor

Afyonkarahisar Çobanlar Kaymakamı Mücahit Öztürk, ilçedeki Kadın Kültür Evi Kooperatifi'ndeki atölyede sipariş ürünlerin yetiştirilmesi için gece mesaisi yapıldığını söyledi.

Afyonkarahisar Çobanlar Kaymakamı Mücahit Öztürk, ilçedeki Kadın Kültür Evi Kooperatifi'ndeki atölyede sipariş ürünlerin yetiştirilmesi için gece mesaisi yapıldığını söyledi.

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek'in talimatları ile hayata geçirilen ilçelere Kadın Kültür Evleri kurulması projesi kapsamında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Çobanlar ilçesinde kurulan Kadın Kültür Evleri'nde de üretim artarak devam ediyor. Kaymakam Öztürk yürütülen çalışmaları, "Çobanlar Kadın Kooperatifimiz tekbir elden değil hep bir elden diyerek siparişlerini yetiştirmek işin gecenin geç saatlerine kadar çalışıyor. Kadınlarımızın emeğine, yüreğini sağlık" diyerek sosyal medya hesabından paylaştı. - AFYONKARAHİSAR

Çobanlar Kadın Kültür Evi'nde, kadınlar siparişlere yetişemiyor
Çobanlar Kadın Kültür Evi'nde, kadınlar siparişlere yetişemiyor

Gökmen Çiçek, Karahisar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çobanlar Kadın Kültür Evi'nde, kadınlar siparişlere yetişemiyor - Son Dakika


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