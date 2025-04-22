Çocuklar, Başkanlık Koltuğuna Oturdu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Çocuklar, Başkanlık Koltuğuna Oturdu

Çocuklar, Başkanlık Koltuğuna Oturdu

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makamını 7. sınıf öğrencisi Celal Aras Erten'e devretti. Erten, okullardaki eksikliklerin giderilmesi ve çevrenin temizlenmesi konusunda talimatlar verdi.

22.04.2025 09:57  Güncelleme: 09:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Başkanlık makamını sembolik olarak Cavit Çağlar Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi Celal Aras Erten'a bıraktı. Erten, okullardaki eksikliklerin giderilmesi ve temiz çevre için hassas olunması talimatları verdi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramlarının bir geleneği olan, yöneticilerin makamlarını çocuklara devretmesi Nilüfer'de de güzel anlara sahne oldu. Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir de makamını ortaokul öğrencisi Celal Aras Erten'e devretti.

Nilüfer Cavit Çağlar Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencileri Celal Aras Erten, arkadaşları Zeynep Nehir Kesen ve Hüsnü Mete Özcan, Müdür Yardımcısı Ali Zafer Şencan, Türkçe Öğretmeni Deniz Dilek Toroslu ile birlikte Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir'i Halk Evi'ndeki makamında ziyaret ettiler. Başkan Şadi Özdemir, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle temsili olarak koltuğunu Celal Aras Erten'e devretti. Makama geçen çocuk Başkan, bazı konularda talimatlar verdi.

Nilüfer'deki bazı okullarda eksiklikler olduğunu söyleyen Erten, bunların giderilmesi gerektiğini kaydetti. Eğitim gördüğü okulda birçok öğrencinin TUBITAK 4006 Projesi'ne katıldığını belirten küçük Başkan, onlar için 17 tane çadır verilmesini istedi. Nilüfer'in daha temiz olması için çöp kutularının artırılması ve toplumun bilinçlendirilmesi talimatı veren Erten, okulların daha estetik ve güzel görünmesi için ağaç budamalarının yapılması gerektiğini kaydetti. Nilüfer'de yaşamaktan memnun olduğunu dile getiren Erten, "Huzurlu bir şekilde, güvenle sokaklarda yürümemiz çok önemli. Bunu gerçekleştirdiğiniz için tekrardan teşekkür ediyorum. Beni buraya kabul ettiğiniz ve bizi burada ağırladığınız ve bana bu deneyimi yaşattığınız için size çok teşekkür ederim" dedi.

Nilüfer'de çocukların yüzlerinin gülmesini istediklerini vurgulayan Başkan Şadi Özdemir, onların sağlıklı beslenmesi, büyümesi ve iyi eğitim almaları için çalıştıklarını kaydetti. Çocukların bilinçli yetişmesi için çabaladıklarını anlatan Başkan Şadi Özdemir, "Çocuklarımız, Cumhuriyetçi olsunlar. Mustafa Kemal Atatürkümüzün değerlerine sahip çıksınlar. Çünkü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, dünyada çocuklara armağan edilen tek bayramdır. Bunu iyi görmek lazım. Atatürk, ulusal egemenliği aslında çocuklara armağan ediyor. Yeni gelen kuşak olan sizlerden umutlarımız çok yüksek" diye konuştu.

Çocuk Başkanın talimatlarının kayda geçtiğini belirten Başkan Şadi Özdemir, bunların yerine getirileceğini söyledi. Çevreyi temiz tutmanın önemine vurgu yapan Başkan Şadi Özdemir, bu konudaki bilincin de yükselmesi için çalıştıklarını ekledi.

Ziyaretin sonunda öğretmenler ve öğrenciler, Başkan Şadi Özdemir'e çiçek takdim ederken, Başkan Şadi Özdemir de konuklara günün anısına armağanlar verdi. - BURSA

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı, Yerel Yönetim, Şadi Özdemir, Celal Aras, 23 Nisan, Etkinlik, Eğitim, Kültür, Çevre, Yerel, Yaşam, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çocuklar, Başkanlık Koltuğuna Oturdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eşini yakarak öldüren cani cezaevinde öldü, avukatın yorumu duruşmaya damga vurdu Eşini yakarak öldüren cani cezaevinde öldü, avukatın yorumu duruşmaya damga vurdu
Fiyatı 80 TL’den 360 TL’ye çıktı: Artık marketlerde değil eczanelerde satılacak Fiyatı 80 TL'den 360 TL'ye çıktı: Artık marketlerde değil eczanelerde satılacak
Önder’siz İmralı ziyaretinde Ahmet Türk de yer almadı Tedavi görüyor Önder'siz İmralı ziyaretinde Ahmet Türk de yer almadı! Tedavi görüyor
30 yıllık kuruyemiş firması iflasın eşiğinde 30 yıllık kuruyemiş firması iflasın eşiğinde
Ziraat Türkiye Kupası’nın hakemleri belli oldu Ziraat Türkiye Kupası'nın hakemleri belli oldu
14 yaşındaki kız çocuğu, hastane tuvaletinde doğurduğu bebeği çöpe attı 14 yaşındaki kız çocuğu, hastane tuvaletinde doğurduğu bebeği çöpe attı
Kız kardeşi ile yakaladığı kocasını hastanelik etti Kız kardeşi ile yakaladığı kocasını hastanelik etti
Ege’de korkulu bekleyiş Meşhur ada her an su altında kalabilir Ege'de korkulu bekleyiş! Meşhur ada her an su altında kalabilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Papa Francis için taziye mesajı Gazze vurgusu dikkat çekti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Papa Francis için taziye mesajı! Gazze vurgusu dikkat çekti
Arda Turan’dan çok konuşulacak Galatasaray sözleri Arda Turan'dan çok konuşulacak Galatasaray sözleri
Rüzgar türbinine çarpan kartal, feci şekilde can verdi Rüzgar türbinine çarpan kartal, feci şekilde can verdi

10:24 Üç adet çeyrek altın bir asgari ücretle yarışıyor Üç adet çeyrek altın bir asgari ücretle yarışıyor
10:23 Vatikan, Papa Francis’in tabuttaki fotoğraflarını yayınladı Vatikan, Papa Francis'in tabuttaki fotoğraflarını yayınladı
10:17 Ev kadınlarına emeklilik hakkı geliyor Primlerin 3’te birini devlet ödeyecek Ev kadınlarına emeklilik hakkı geliyor! Primlerin 3'te birini devlet ödeyecek
10:17 Dilan ve Engin Polat’ın lüks araçlarıyla ilgili şok karar Dilan ve Engin Polat'ın lüks araçlarıyla ilgili şok karar
09:25 Talihsiz adam, karısının gözü önünde öldürüldü Katil zanlısı, 50 bin euro için tetiğe basmış Talihsiz adam, karısının gözü önünde öldürüldü! Katil zanlısı, 50 bin euro için tetiğe basmış
15:47 Festivalde boğa dehşeti: 20 yaralı Festivalde boğa dehşeti: 20 yaralı
15:25 Milli uydu Türksat 6A hizmete alındı Türkiye artık 11 ülkeden biri konumunda Milli uydu Türksat 6A hizmete alındı! Türkiye artık 11 ülkeden biri konumunda
15:18 Haberler.com CEO’su Sümeyra Teymur: Gastronomi içerikleri uzun soluklu Haberler.com CEO'su Sümeyra Teymur: Gastronomi içerikleri uzun soluklu
15:18 Seçil Erzan davasında yeni gelişme Hakan Ateş hakkında yurt dışına çıkış yasağı talebi Seçil Erzan davasında yeni gelişme! Hakan Ateş hakkında yurt dışına çıkış yasağı talebi
15:11 Askere giden Mert Ramazan Demir’in son hali ortaya çıktı Askere giden Mert Ramazan Demir'in son hali ortaya çıktı
14:56 Hafriyat kamyonu 6 yaşındaki çocuğu ezdi Kan donduran anlar kamerada Hafriyat kamyonu 6 yaşındaki çocuğu ezdi! Kan donduran anlar kamerada
14:46 Euro ve gram altın yeniden rekor kırdı Euro ve gram altın yeniden rekor kırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2025 11:28:18. #7.12#
SON DAKİKA: Çocuklar, Başkanlık Koltuğuna Oturdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement