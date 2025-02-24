Çocuklar Kar Eğlencesine Doyamadı - Son Dakika
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Yerel

Çocuklar Kar Eğlencesine Doyamadı

Çocuklar Kar Eğlencesine Doyamadı

Çekmeköy'de kar yağışı, çocukların neşeli anlarına sahne oldu. Kar küreme ekipleri yolları temizlemek için çalışmaya başladığında, oyun oynayan çocuklar onlara 'Sokağı temizlemeyin, biraz daha oynamak istiyoruz!' diyerek kartopu yağmuruna tuttu. Ekipler, çocukların karın tadını çıkarmasına fırsat tanıdıktan sonra çalışmalarına devam etti.

24.02.2025 12:30  Güncelleme: 12:36
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Çekmeköy'de etkili olan kar yağışı, çocuklar için eğlenceli anlara sahne oldu. Kar küreme ekipleri sokakları temizlemek için çalışmalara başladığında, oyun oynayan çocuklar ekiplerin önüne geçerek "Sokağı temizlemeyin, biraz daha oynamak istiyoruz!" dedi ve ekip araçlarını kartopu yağmuruna tuttu.

Çocukların neşesine ortak olan ekipler, çalışmayı bir süreliğine durdurarak miniklerin karın tadını çıkarmasına fırsat tanıdı. Kartopu oynayan, kardan adam yapan çocuklar doyasıya eğlendikten sonra, ekipler yolları temizleyerek görevlerini tamamladı. Çekmeköy Belediyesi, vatandaşların hayatını kolaylaştırırken çocukların mutluluğunu da göz önünde bulundurarak hizmet vermeye devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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