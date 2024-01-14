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Çocuklar Karda Kaymanın Keyfini Çıkarırken Yolu Temizlemeyen Kepçe Operatöründen İstekte Bulundu - Son Dakika
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Çocuklar Karda Kaymanın Keyfini Çıkarırken Yolu Temizlemeyen Kepçe Operatöründen İstekte Bulundu

Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Cevizlik köyünde çocuklar, karda kaymanın keyfini çıkardı. Ancak, yolu temizlemek isteyen kepçe operatörünün önünü keserek, yolu temizlememesini istediler. Kepçe operatörü çocukların isteğini duyarsız bırakmadı ve çocukların kızakla kaydığı bölgeyi temizlemedi. Şirvan ilçesinde ise kar yağışı 3 gündür etkisini sürdürüyor.

Çocuklar Karda Kaymanın Keyfini Çıkarırken Yolu Temizlemeyen Kepçe Operatöründen İstekte Bulundu
14.01.2024 - 23:34,
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Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Cevizlik köyünde karda kaymanın keyfini çıkaran çocuklar, kepçe operatöründen yolu temizlememesini istedi.

Şirvan ilçesine bağlı Cevizlik köyünde çocuklar, karda kaymanın keyfini çıkardı. Çocuklar, kaydıkları yolu temizlemek isteyen Siirt İl Özel İdaresine ait kepçe operatörünün önünü keserek, yolu temizlememesini istedi. Bu talebe kepçe operatörü duyarsız kalmayarak, çocukların kızakla kaydığı bölgeyi temizlemedi.

İlçede kar yağışı 3 gündür etkisini sürdürüyor. - SİİRT

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Çocuklar Karda Kaymanın Keyfini Çıkarırken Yolu Temizlemeyen Kepçe Operatöründen İstekte Bulundu - Son Dakika
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