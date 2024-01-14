Çocuklar Karda Kaymanın Keyfini Çıkarırken Yolu Temizlemeyen Kepçe Operatöründen İstekte Bulundu

Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Cevizlik köyünde karda kaymanın keyfini çıkaran çocuklar, kepçe operatöründen yolu temizlememesini istedi.
Şirvan ilçesine bağlı Cevizlik köyünde çocuklar, karda kaymanın keyfini çıkardı. Çocuklar, kaydıkları yolu temizlemek isteyen Siirt İl Özel İdaresine ait kepçe operatörünün önünü keserek, yolu temizlememesini istedi. Bu talebe kepçe operatörü duyarsız kalmayarak, çocukların kızakla kaydığı bölgeyi temizlemedi.
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