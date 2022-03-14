Çocuklardan 'Kitap sizden sinema bileti bizden' kampanyasına büyük ilgi - Son Dakika
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Çocuklardan 'Kitap sizden sinema bileti bizden' kampanyasına büyük ilgi

14.03.2022 12:34
Çocuklardan 'Kitap sizden sinema bileti bizden' kampanyasına büyük ilgi

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, 'Kitap Sizden Sinema Bileti Bizden' kampanyası kapsamında düzenledikleri Çocuk Filmi Günleri'ne katıldıklarını söyledi.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, 'Kitap Sizden Sinema Bileti Bizden' kampanyası kapsamında düzenledikleri Çocuk Filmi Günleri'ne katıldıklarını söyledi.

Çocukların gönüllerince bir gün geçirdiklerini söyleyen Başkan Dr. Palancıoğlu, "Melikgazi Belediyesi olarak toplumumuzun her kesimine birçok hizmet sunuyoruz. Çocuklarımızda buna dahil. Onları mutlu edecek, sosyalleşmelerine olanak sağlayacak olan birçok projede yer alıyoruz. Çocuklarımız bizler için her zaman önemli bir yerde bulunuyor. Çocuklarımızın, sosyal, kültürel, sportif ve birçok alanda gelişim göstermesi, kendisini geliştirmesi ve daha sosyal bir kişiliğe kavuşması amacıyla inşallah daha çok buna benzer projemiz var. Belediye olarak farklı ve eğlenceli etkinlikleri önemsiyoruz. Bu etkinlik ile hem eğlendik hem de kitaplarımız yeni okurlarıyla buluştu. Pamuk şeker ve patlamış mısır ikramımızla da çocuklar oldukça mutlu oldu. Filmlerimiz çocuklarımızla buluşmaya devam edecek. Haftaya yine 'Kitap Sizden Sinema Bileti Bizden' kampanyamıza katılarak, kitaplarınızı bağışlayın ve sinema biletinizi ücretsiz alın. 27 Mart Pazar günü ise Kayıp Balık Nemo filmini yine Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu'nda düzenleyeceğiz. Tüm çocuklarımızı bekleriz" dedi. - KAYSERİ

Çocuklardan 'Kitap sizden sinema bileti bizden' kampanyasına büyük ilgi
Çocuklardan 'Kitap sizden sinema bileti bizden' kampanyasına büyük ilgi
Çocuklardan 'Kitap sizden sinema bileti bizden' kampanyasına büyük ilgi

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Mustafa Palancıoğlu, Sinema, Çocuk, Kitap, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çocuklardan 'Kitap sizden sinema bileti bizden' kampanyasına büyük ilgi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çocuklardan 'Kitap sizden sinema bileti bizden' kampanyasına büyük ilgi - Son Dakika
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