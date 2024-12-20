Çocuklarla Butik Pasta Eğitimi - Son Dakika
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Çocuklarla Butik Pasta Eğitimi

Çocuklarla Butik Pasta Eğitimi

İl Müdürü Hasan Aykut, Erzurum'da çocuklar için 'Tatlı Keşifler Atölyesi' projesi tanıttı.

20.12.2024 09:42
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Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, Erzurum Çocuk Evleri Sitesi'nde çocuklarla bir araya gelerek onlarla birlikte butik pasta yaptı.

Ziyaret sırasında gerçekleştirilen 'Tatlı Keşifler Atölyesi' projesinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan onay beklediği belirtildi. Proje, çocukların gelişimine katkı sağlamak için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Erzurum Çocuk Evleri Sitesi'nde gerçekleştirilen ziyaret, sıcak ve samimi bir atmosferde geçti. İl Müdürü Hasan Aykut, çocuklarla birlikte butik pasta yapım sürecine katılarak onların yeteneklerini yakından inceledi. Çocukların el emeğiyle hazırladığı pastaları takdir eden Aykut, onların hem eğlenip hem de öğrenerek gelişimlerine katkıda bulunmasını önemsediklerini ifade etti.

Denetim ve Gelişim Odaklı Ziyaret

Ziyareti sırasında kuruluşun işleyişi hakkında bilgi alan Hasan Aykut, çocukların sosyal, eğitsel ve psikolojik ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü belirtti. İl Müdürü, "Çocuklarımızın potansiyelini ortaya çıkarmak ve onları geleceğe en iyi şekilde hazırlamak bizim öncelikli hedefimiz. Burada gördüğüm mutluluk ve yetenek dolu anlar, yaptığımız çalışmaların ne kadar anlamlı olduğunu bir kez daha gösterdi," dedi.

Tatlı Keşifler Atölyesi ile Büyük Bir Adım

Ziyaretin bir diğer önemli konusu ise 'Tatlı Keşifler Atölyesi' projesi oldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan onay bekleyen proje, çocukların yeteneklerini geliştirmek ve mesleki beceriler kazanmalarına katkı sağlamak amacıyla tasarlandı. İl Müdürü Aykut, bu projeyle çocukların geleceğe daha güçlü adımlarla ilerleyebileceğini vurgulayarak, "Projeyi hayata geçirmek, çocuklarımıza daha fazla destek olabilmek için önemli bir adım olacak. Onların yeteneklerini keşfetmelerine ve geliştirmelerine katkı sağlayacak her türlü imkanı sunmaya devam edeceğiz," dedi.

Sıcak Bir Karşılama

Ziyaret, çocuklar ve çalışanlar tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı. İl Müdürü Aykut'un destekleyici yaklaşımı, çocuklarla olan samimi sohbetleri ve onlarla geçirdiği vakit, herkes için unutulmaz anılar bıraktı.

'Tatlı Keşifler Atölyesi'nin hayata geçirilmesiyle çocukların hem bireysel gelişimleri hem de sosyal uyumları açısından büyük kazanımlar elde etmesi bekleniyor. Projenin onay almasıyla birlikte Erzurum Çocuk Evleri Sitesi, daha fazla çocuğa ulaşarak onların hayatlarına dokunmayı sürdürecek. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çocuklarla Butik Pasta Eğitimi - Son Dakika

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