Çorlu\'da İki Genç Kız Soğuk Havuzda Eğlendi

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 2 genç kızın dondurucu soğukta süs havuzuna atlaması görenleri şaşırttı.

Hava sıcaklığının eksi 4'e kadar düştüğü ilçede dondurucu soğuklar hakim. Geçtiğimiz gün yaşanan ilginç bir olay ise görenleri şaşırttı. Muhittin Mahallesi Eski itfaiye ışıklı dönel kavağındaki süs havuzunun yanına bir grup genç geldi. Aralarından iki genç kız, dondurucu soğuğa aldırış etmeyerek havuza atladı. Birbirlerini suyla ıslatan genç kızlar, şakalaştıktan sonra havuzdan çıkarak bölgeden ayrıldı. - TEKİRDAĞ