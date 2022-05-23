Çorlu'da köpek ırkları yarışması düzenlendi - Son Dakika
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Çorlu'da köpek ırkları yarışması düzenlendi

23.05.2022 10:12
Çorlu'da köpek ırkları yarışması düzenlendi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bu yıl 10.'su düzenlenen ve köpek ırklarının boy gösterdiği Fermalı Irklar Mera Yarışması gerçekleştirildi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bu yıl 10.'su düzenlenen ve köpek ırklarının boy gösterdiği Fermalı Irklar Mera Yarışması gerçekleştirildi.

Çorlu Avcılar Derneği tarafından Seymen Merasında düzenlenen yarışma ile ilgili olarak bilgiler veren Dernek Başkanı Mert Yılmaz, pandemi nedeniyle en son 2019 yılında yapılan yarışmanın 10.'sunu gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Sadece Çorlu'dan ya da Tekirdağ'dan değil Türkiye'nin değişik şehirlerinden ve yurt dışından da katılımcılar ve yarışmacılar geldiler. 130 civarında köpek yarışacak 650 civarında da katılımcımız bulunuyor. Amacımız birlik ve beraberliğimizi sağlamak. Çorlu Avcılar Derneği tarafından gerçekleştirilen yarışmamızın 10.sunu düzenliyoruz. Bu da bizleri son derece mutlu ediyor" dedi.

Genç İngiliz, yetişkin İngiliz, profesyonel genç İngiliz, profesyonel yetişkin İngiliz ve Continental kategorilerinde düzenlenen yarışmalarda Adnan Üke, Berk İnöntepe, Doğan Küçük, Hasan Ünüvar ile Continental kategorisinde Tamer Balkancı hakem olarak görev aldılar.

Yarışmada dereceye giren köpeklere köpek maması, tasma ve benzeri hediyelerin yanı sıra, sahiplerine kupa ve madalyalar verildi. - TEKİRDAĞ

Çorlu'da köpek ırkları yarışması düzenlendi
Çorlu'da köpek ırkları yarışması düzenlendi

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çorlu'da köpek ırkları yarışması düzenlendi - Son Dakika


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