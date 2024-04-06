Çorum Alaca Devlet Hastanesi'nde Kadir Gecesi İftar Programı Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Çorum Alaca Devlet Hastanesi'nde Kadir Gecesi İftar Programı Düzenlendi

Çorum Alaca Devlet Hastanesi\'nde Kadir Gecesi İftar Programı Düzenlendi

Çorum'un Alaca ilçesinde, devlet hastanesinde Kadir gecesi iftar programı düzenlendi. İlçe Kaymakamı, Belediye Başkanı, Jandarma Komutanı ve Emniyet Müdürü de programa katıldı. Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, tüm İslam aleminin Kadir gecesini kutladı.

06.04.2024 16:02  Güncelleme: 16:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'un Alaca ilçesinde, devlet hastanesinde Kadir gecesi iftar programı düzenlendi.

Hastane müdürlüğü tarafından düzenlenen iftar programına, İlçe Kaymakamı Hicabi Aytemür, Belediye Başkanı Şerif Arslan, İlçe Jandarma Komutanı Uğur Gürsoy ve İlçe Emniyet Müdürü Anıl Kırıkçı katıldı.

İftar yemeğinin ardından kısa konuşma yapan Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan; "Sağlık çalışanlarımız bizler için çok değerli, Allah yokluklarını göstermesin. Bu güzel günde bu program düzenleyerek sağlık çalışanları ile bizleri buluşturan hastane müdürü ve yönetimine çok teşekkür ederim. Tüm sağlık çalışanlarımıza çalışmalarında başarılar diler, tüm İslam aleminin Kadir gecesini kutlarım" dedi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Şerif Arslan, Jandarma, İftar, Alaca, Çorum, Yerel, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çorum Alaca Devlet Hastanesi'nde Kadir Gecesi İftar Programı Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursa'da Vatandaşlarla Buluşacak
    27 Mar Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursa'da Vatandaşlarla Buluşacak

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçim çalışmaları kapsamında 28 Mart Perşembe günü Bursa'da miting düzenleyecek. AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Cumhurbaşkanının Bursa'ya gelmesinin önemini vurgulayarak, tüm vatandaşları mitinge davet etti.

  • İstanbul'da Kılıçdaroğlu'nun afişleri! Birçok yere asıldı
    27 Mar İstanbul'da Kılıçdaroğlu'nun afişleri! Birçok yere asıldı

    31 Mart'ta yapılacak seçimlerle ilgili İstanbul'da asılan afişler gündem oldu. Afişlerde CHP'nin eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafının yanında ''Seni sırtından hançerleyenlere oy yok'' ifadesi yer aldı. Afişlerin altında ''Kılıçdaroğlu Gönüllüleri'' yazarken konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

  • Yerel seçimler seyahat hareketliliğini artırdı
    27 Mar Yerel seçimler seyahat hareketliliğini artırdı

    Obilet'in verilerine göre, yerel seçimler nedeniyle vatandaşlar memleketlerine oy kullanmak için seyahat etti. En yoğun seyahat hareketliliği Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde yaşandı. Oy kullanmak için dönen vatandaşlar genellikle otobüs ve uçakla seyahat etti. Online bilet satışlarında en çok artış olan iller ise Siirt, Ağrı, Batman, Mardin, Muş, Kars, Giresun, Ordu, Rize ve Tokat oldu.

  • Çin Büyükelçiliği, Pakistan'daki terör saldırısında 5 Çin vatandaşı hayatını kaybetti
    27 Mar Çin Büyükelçiliği, Pakistan'daki terör saldırısında 5 Çin vatandaşı hayatını kaybetti

    Çin'in Pakistan Büyükelçiliği, Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletinde meydana gelen terör saldırısında 5 Çin vatandaşı ile bir Pakistanlının hayatını kaybettiğini açıkladı. Saldırı, Çin'in inşa ettiği Dasu Hidroelektrik Projesi'ne ait bir araca yapıldı. Çin Büyükelçiliği, saldırı sonrası Pakistan ile birlikte çalıştıklarını belirtti ve güvenlik önlemlerinin artırılması çağrısında bulundu. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

  • Vahap Seçer, Mersin Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nı ziyaret etti
    27 Mar Vahap Seçer, Mersin Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nı ziyaret etti

    Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Vahap Seçer, Mersin Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nı ziyaret etti. Seçer, gelecek dönemde hayata geçirecekleri projeleri anlattı ve yerel seçimlere ilişkin konuştu.

  • Cumhur İttifakı'nın Kahramankazan Belediye Başkan Adayı Serhat Oğuz, Seçim Ofisinde Destekçileriyle Buluştu
    27 Mar Cumhur İttifakı'nın Kahramankazan Belediye Başkan Adayı Serhat Oğuz, Seçim Ofisinde Destekçileriyle Buluştu

    Cumhur İttifakı'nın Kahramankazan Belediye Başkan Adayı Serhat Oğuz, Kayı Mahallesi seçim ofisinde dava arkadaşlarıyla coşkulu bir buluşma gerçekleştirdi. Buluşmada, Oğuz'a büyük bir destek verildiği görüldü. Oğuz, konuşmasında vatan, millet ve memleket sevgisi üzerine vurgu yaparak, seçime güçlü bir şekilde hazır olduklarını belirtti. Ayrıca, Cumhur İttifakı'nın önemine değinen diğer parti temsilcileri de birlik ve beraberlik mesajları verdi.

  • Dali adlı devasa konteyner gemisi Baltimore'da köprüye çarptı
    27 Mar Dali adlı devasa konteyner gemisi Baltimore'da köprüye çarptı

    289 metrelik Dali adlı konteyner gemisi, Baltimore limanından Sri Lanka'ya doğru yolculuk yaparken güç kaybı yaşayarak Francis Scott Key Köprüsü'ne çarptı. Köprüde çalışan 6 işçi kayboldu ve gemi köprüyü yıkarak nehrin sularına döküldü. Baltimore Limanı'nın önemli bir etkilenme riski olduğu belirtiliyor.


16:13 YSK, Van kararının gerekçesini açıkladı: Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi’nin son kararı yok hükmündedir YSK, Van kararının gerekçesini açıkladı: Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi'nin son kararı yok hükmündedir
15:45 3 partinin kıyasıya yarıştığı Kütahya’da oylar yeniden sayılacak 3 partinin kıyasıya yarıştığı Kütahya'da oylar yeniden sayılacak
14:57 Hatay’da seçim sonuçlarıyla ilgili mazbata krizi yaşanıyor Hatay'da seçim sonuçlarıyla ilgili mazbata krizi yaşanıyor
14:37 Yankesicilik yaparken yakalanınca “Bomba var“ diye bağırdı, pazarda ortalık karıştı Yankesicilik yaparken yakalanınca "Bomba var" diye bağırdı, pazarda ortalık karıştı
13:39 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 4 il için özel talimat: Buralara ayrı çalışın, sorumluları tespit edin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 4 il için özel talimat: Buralara ayrı çalışın, sorumluları tespit edin
15:40 Meghan Markle çiçekli elbisesiyle dikkat çekti Kate Middleton’a gizli mesaj mı yolladı Meghan Markle çiçekli elbisesiyle dikkat çekti! Kate Middleton'a gizli mesaj mı yolladı?
14:08 Erzincan İliç’te cansız bedenine ulaşılan işçinin eşi feryatlarıyla yürek yaktı Erzincan İliç'te cansız bedenine ulaşılan işçinin eşi feryatlarıyla yürek yaktı
14:08 Şanlıurfa’da otobüs terminalinde çıkan silahlı kavgada ölü sayısı 2’ye çıktı, 5 şüpheli gözaltına alındı Şanlıurfa'da otobüs terminalinde çıkan silahlı kavgada ölü sayısı 2'ye çıktı, 5 şüpheli gözaltına alındı
13:49 Ölümüne Eylem Tok’un oğlu sebep olmuştu Oğuz Murat Aci’nin acılı eşi, mezarı başında gözyaşlarına boğuldu Ölümüne Eylem Tok'un oğlu sebep olmuştu! Oğuz Murat Aci'nin acılı eşi, mezarı başında gözyaşlarına boğuldu
13:12 Ailelerin evlenmelerine karşı çıktığı kuzenler yaşamlarına son verdi Ailelerin evlenmelerine karşı çıktığı kuzenler yaşamlarına son verdi
13:09 Rusya’da baraj patlaması: 2.400’den fazla ev sular altında Rusya'da baraj patlaması: 2.400'den fazla ev sular altında
13:08 18 yaşında mahallesine muhtar oldu 18 yaşında mahallesine muhtar oldu
12:59 Meryem Uzerli, hayranıyla yediği yemekten 4 milyon TL kazandı Meryem Uzerli, hayranıyla yediği yemekten 4 milyon TL kazandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2024 17:06:55. #1.13#
SON DAKİKA: Çorum Alaca Devlet Hastanesi'nde Kadir Gecesi İftar Programı Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement