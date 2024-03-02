Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum\'u marka kent yapmak istiyor

Yerel

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum'u şehirlerin yarışında öne çıkarmak, bölgesinde ve ülke genelinde marka kent yapmak istediklerini söyledi.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, düzenlediği basın toplantısında yeni döneme ait projelerini tanıttı. Devlet Tiyatro Salonu'nda gerçekleşen toplantıda Aşgın, tekrar belediye başkanı seçildiği taktirde hayata geçirmeyi planladığı 41 projenin detaylarını kamuoyuyla paylaştı.

Seçimlerin sandıktan önce sahada kazanıldığını hatırlatan Aşgın, "Sahada kazanmanın yolunun ise seçimi önce gönüllerin kazanmanın olduğunu biliyoruz. İşte bu bilinçle yaklaşık 5 yıldır gönül belediyeciliği, hizmet ve eser belediyeciliği yaparak hemşerilerimizle el ele gönül gönüle bir süreç yaşadık" dedi.

Halkımızın verdiği emanete halel getirmeden gece gündüz çalışarak gerçek belediyeciliğin en güzel örneklerini verdiklerini dile getiren Aşgın, "Cumhuriyetimizin ikinci 100 yılı inanıyoruz ki Türkiye yüzyılı olacak. Türkiye yüzyılının olmazsa olmazı yerel kalkınma ve yaşanabilir şehirlerdir. Toplumsal barışın olduğu, komşuluğun, kardeşliğin hüküm sürdüğü eşit ve adil hizmetin verildiği şehirdir. Alt yapısı sağlam, binaları dirençli, ulaşımı rahat konforlu şehirdir. Kimsenin kendisini kimsesiz hissetmediği şehirdir. Çağın bilimsel ve teknolojik imkanlarından faydalandığı gibi dijital dünyanın ve yapay zekanın en akıllı uygulamalarının üretildiği şehirdir. Geleceğinin planlandığı şehirdir. Bugün düne göre çok daha güçlüyüz. Gücümüzü hemşerilerimizle kurduğumuz gönül bağlarından alıyoruz. Şehrin beklentilerini ve daha fazlasını yapacak kadroya sahibiz. Şehirlerin yarışında öne geçmek Çorum'u bölgesinin ve hatta Türkiye'nin marka kent yapmak hedefimiz" diye konuştu.

Yeni döneme ait 41 projesini sıralayan Aşgın, "Son yıllarda yaptığımız çalışmalarla adeta bir kültür ve sanat şehri haline gelen Çorum'umuza modern bir kongre ve kültür merkezi inşa edeceğiz. Yeni şehir diye adlandırdığımız eski Çimento fabrikası arazisi üzerinde yükselecek bu çok amaçlı merkezimiz dünya standartlarında teknolojik altyapısı ve özgün mimarisi ile ülkemizin en önemli kongre ve kültür merkezlerinden biri olacak. Fuarlar, sergiler, müzikaller, tiyatrolar, konserler ve film galaları gibi her türlü bilimsel, sosyal ve kültürel etkinliğe ev sahipliği yapacak. Kongre ve Kültür Merkezimizde kütüphane, konservatuvar, oda tiyatrosu, özel toplantı salonları, seminer salonları, cep sineması, çok amaçlı salon ve restoran da yer alacak" ifadelerini kullandı.

Kentsel dönüşüm projeleri hakkında da açıklamada bulunan Aşgın, "Dirençli şehirler vizyonumuz gereği şehrimizin eski yapı stoğunun yoğun olduğu bölgelerde kentsel dönüşüm çalışmalarını hızlandıracağız. Vatandaş-özel sektör iş birliğinin teşvik edeceğiz. Gerektiğinde Çorum Belediyesi olarak inisiyatif alarak depreme dayanaklı konutlar inşa edilmesi önceliğimiz olacak. Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Birimi oluşturacağız" şeklinde konuştu. - ÇORUM