Çorum Belediyesi Bin 100 Kişiye Ücretsiz İftar Yemeği Veriyor

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Çorum Belediyesi, kurduğu iftar sofrası ile her gün Bin 100 kişiye iftar yemeği veriyor. Ramazan ayı boyunca her gün bin 100 kişiye ücretsiz iftar yemeği veren Belediye, bu uygulamasıyla gönüllere dokunuyor.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da hayırseverlerin destekleriyle ramazan ayı süresince hizmet verecek iftar sofrası, yemekleri ve sıcacık ortamıyla büyük beğeni topluyor. Her gün bir hayırsever vatandaşın katkı verdiği iftar çadırını bu sene hava şartları nedeniyle bir düğün salonuna aldıklarını ifade eden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "Ramazan Ayı'nın bereketini, hemşerilerimizle birlikte paylaşıyoruz. İftar soframızda hayırsever hemşerilerimizin de desteğiyle her gün Bin 100 kişiye yemek ikram ediyoruz. İftar soframıza katkı sunan, destek veren herkese şükranlarımı sunuyorum" dedi.

'Hemşehri iftarı düzenlenecek'

Çorum Belediyesi, düzenleyeceği program ile kent halkını iftarda bir araya getirecek. Hemşehri iftarı adı verilen program TSO Fuar Alanında gerçekleştirilecek.

Çorum Belediyesi birlik, beraberlik ve kaynaşmanın had safhaya ulaştığı ramazan ayında, tüm kent halkını bir araya getirecek etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Belediye, TSO Fuar Alanında düzenleyeceği hemşehri iftarı ile binlerce Çorumlu'ya iftar verecek. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, 25 Mart Pazartesi günü TSO Fuar Alanındaki iftar yemeğine tüm Çorum halkını davet etti. - ÇORUM