Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Anız Yangınlarına Dikkat Çekti

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Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, son günlerde artan anız yangınlarıyla ilgili uyarıda bulundu.

İtfaiye Müdürü Adil Rahmi Balcı, özellikle son günlerde ülke genelinde yaşanan orman yangınlarına dikkat çekerek anız yakılmaması için çağrıda bulundu. Büyük yangınların birçoğunun anız yakılmasından kaynaklandığına dikkat çeken Balcı, "Son günlerde ülkenin çeşitli yerlerinde orman yangınları yaşanmakta. Bu yangınların çıkış sebeplerinin başında ise bilinçsizce yapılan anız yangınları gelmektedir. İlimizde de anız yangını ile ilgili ihbarların sayı son bir ayda artış göstermiştir. Ekiplerimiz Haziran ayında 37 ot yangınına müdahale ederken, Temmuz ayında 33 ot 13 anız yangınına, bu ay içerisinde ise 35 ot 15 anız yangınına müdahale etmiştir. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakmak ve tarımsal verimliliği artırmak adına, anız yakmaktan kaçınmanızı ve bu konuda çevrenizde farkındalık oluşturmanızı önemle rica ediyoruz" dedi. - ÇORUM