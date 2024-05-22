Çorum Belediyesi Minik Eller Hobi Bahçesi'ni Açtı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Çorum Belediyesi Minik Eller Hobi Bahçesi'ni Açtı

Çorum Belediyesi Minik Eller Hobi Bahçesi\'ni Açtı

Çorum Belediyesi tarafından oluşturulan Minik Eller Hobi Bahçesi'nde çocuklar fide dikti. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da etkinliğe katıldı.

22.05.2024 18:01  Güncelleme: 18:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum Belediyesi tarafından oluşturulan "Minik Eller Hobi Bahçesi" çocuklarla şenlendi. Minik öğrenciler, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'la birlikte fide dikti.

Çorum Belediyesi'nin miniklere doğayla buluşma imkanı sunan "Minik eller hobi bahçesinde bu yılın ilk fideleri toprakla buluştu. Bekir Aksoy İlkokulu öğrencileri, Çomar Barajı bölgesindeki Lavanta Bahçesi yanında oluşturulan hobi bahçesine domates, biber ve salatalık fidesi dikerek doğayla iç içe keyifli bir gün geçirdi. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da miniklerle birlikte fide dikimine katıldı.

Çocuklarımızın doğayla iç içe, toprakla haşır neşir olmalarını ve kendi gıdalarını üretmenin keyfini yaşamalarını istediklerini aktaran Belediye Başkanı Aşgın, " Minik eller hobi bahçesi bu amaçla oluşturduğumuz bir proje. Bu projede çocuklarımıza doğayı sevmeyi, çevreye saygılı olmayı ve sorumluluk bilincini aşılamayı amaçlıyoruz. Bugün burada dikilen her fide, geleceğe atılmış bir adımdır. Bu fideler ile birlikte miniklerimiz, hem doğayla iç içe vakit geçiriyor hem de kendi gıdalarını üretmenin keyfini yaşıyor. Bu projenin çocuklarımızın bilinçli bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunacağına inanıyoruz." dedi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Halil İbrahim Aşgın, Çorum Belediyesi, Çorum, Tarım, Çevre, Belediye, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çorum Belediyesi Minik Eller Hobi Bahçesi'ni Açtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:48 Şüpheli ölümün arkasından yasak aşk çıktı Yengesiyle birlikte abisine fare zehri vermişler Şüpheli ölümün arkasından yasak aşk çıktı! Yengesiyle birlikte abisine fare zehri vermişler
18:39 Sosyal medya platformu X, Türkiye’de ofis açıp temsilci atadı Sosyal medya platformu X, Türkiye'de ofis açıp temsilci atadı
17:45 AK Parti’de bir istifa daha Rize’nin ardından Adıyaman il başkanı da görevinden affını istedi AK Parti'de bir istifa daha! Rize'nin ardından Adıyaman il başkanı da görevinden affını istedi
17:23 Erdoğan’ın 34 yıl sonra gelen “seferberlik“ hamlesi ne anlama geliyor AK Parti’den açıklama var Erdoğan'ın 34 yıl sonra gelen "seferberlik" hamlesi ne anlama geliyor? AK Parti'den açıklama var
15:55 Tabutlardan sadece ikisinin üzerinde vardı Reisi’nin cenazesinde dikkat çeken detay Tabutlardan sadece ikisinin üzerinde vardı! Reisi'nin cenazesinde dikkat çeken detay
17:54 Rize’de trafikteki tartışmada kan aktı: 1 ölü, 1 yaralı Rize'de trafikteki tartışmada kan aktı: 1 ölü, 1 yaralı
17:51 Aziz Yıldırım: Şampiyonluğu kazanırsak ben adaylıktan çekilirim Aziz Yıldırım: Şampiyonluğu kazanırsak ben adaylıktan çekilirim
17:46 Motokurye Ata’nın katili için istenen ceza belli oldu Motokurye Ata'nın katili için istenen ceza belli oldu
17:08 Adnan Oktar: Reisi’ye İngiliz derin devleti kumpas kurdu, çünkü onlarda Mehdi alerjisi var Adnan Oktar: Reisi'ye İngiliz derin devleti kumpas kurdu, çünkü onlarda Mehdi alerjisi var
16:57 Rize İl Başkanı Ayar’ın istifası sonrası AK Parti’den değişim mesajı: Adımlar atılacak Rize İl Başkanı Ayar'ın istifası sonrası AK Parti'den değişim mesajı: Adımlar atılacak
16:55 Samsunspor, Teknik Direktör Markus Gisdol ile yollarını ayırdı Samsunspor, Teknik Direktör Markus Gisdol ile yollarını ayırdı
16:34 Ayhan Bora Kaplan, tutuklanan polislerle ilgili konuştu: Devlet büyüklerinin isimlerini istediler Ayhan Bora Kaplan, tutuklanan polislerle ilgili konuştu: Devlet büyüklerinin isimlerini istediler
16:29 Milyonluk otomobil ile İstanbul gezintisi Tasarruf tedbirlerinin teğet geçtiği bakanlık Milyonluk otomobil ile İstanbul gezintisi! Tasarruf tedbirlerinin teğet geçtiği bakanlık
16:05 Yine ateşe benzin döküyor Mehmet Büyükekşi’den çok konuşulacak sözler: Bazıları şiddeti, küfrü, kaosu ön plana çıkardı Yine ateşe benzin döküyor! Mehmet Büyükekşi'den çok konuşulacak sözler: Bazıları şiddeti, küfrü, kaosu ön plana çıkardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2024 19:33:04. #1.13#
SON DAKİKA: Çorum Belediyesi Minik Eller Hobi Bahçesi'ni Açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement